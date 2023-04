Una província de futur

Hem estat aquest cap de setmana a València en la Convenció Municipalista. Hi havia alcaldes i alcaldesses de tota Espanya. També candidates i candidats. El PSOE té una força municipal impressionant. Les darreres eleccions locals el 2019 les va guanyar clarament amb més de set punts de diferència sobre el PP i 22.329 regidors. A la convenció es van ficar les bases dels programes municipals perquè al 2023 el resultat siga encara millor. A les conclusions es diu que «anem a fer unes ciutats sostenibles, solidàries, socials, saludables, segures i amb igualtat de gènere».

El president Ximo Puig, al seu discurs, recordava el paper que han jugat algunes Diputacions a l’hora de fer palesa la vocació municipalista de la Generalitat valenciana. A l’any 2000 el Partit Popular apostava per un fons autonòmic per a finançar els ajuntaments, va haver d’arribar a la Generalitat Valenciana en 2015 el president Puig perquè aquest fons es fera realitat i malgrat tot la Diputació d’Alacant es desmarca i presenta un recurs davant dels tribunals.

A Castelló aquest fons, que ha sigut incrementat i doblat per la Diputació Provincial, ha servit, conjuntament amb altres actuacions, perquè a tots els nostres pobles arribaren més diners que mai i arribaren sense amiguismes, ni sectarismes partidistes, ni favoritismes, de manera objectiva, transparent, neutral, igualitària i -«aún dicen que el pescado es caro»- recordant i adaptant el famós quadre de Sorolla i «aún dicen que todos los políticos son iguales».

Per al desenvolupament de les polítiques municipalistes les Diputacions són essencials i més mirant cap als municipis menuts. Tant el president Pedro Sánchez, com el president Ximo Puig es van recordar amb afecte i emoció dels alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores dels pobles xicotets, gràcies per la sensibilitat i la proximitat amb nosaltres. Tota Espanya i també, és clar, la Comunitat Valenciana, viu una gran fragmentació municipal, som molts, tal vegada des d’una racionalitat instrumental i economicista siguen massa, però tots volem al nostre poble, estimem les nostres arrels i no volem que ens el toquen, no volem que desaparega i per complir aquesta funció estan les Diputacions.

La lluita contra el despoblament

Ací a Castelló ha estat el govern progressista de la Diputació aquests quatre anys i vol continuar estant, construint dia darrer dia una província de present i una província de futur. Hem obert uns àmbits d’actuació que volem continuar desenvolupant. Sent una institució intermunicipal, un ajuntament d’ajuntaments que oferint ajuda i recursos als municipis reforça l’autonomia municipal i potencia les oportunitats de futur dels nostres pobles, que té la lluita contra el despoblament com l’eix essencial de les seues polítiques, per això s’ha millorat, com mai, el finançament local i s’ha multiplicat la cartera de serveis. En eixa província de futur tindrem aigua per a tots i aigua per a sempre, la creació del Consorci Provincial de l’aigua garantirà la planificació i les infraestructures per al subministrament d’aigua a llarg termini mitjançant les connexions de les dessaladores i els pous buscant la justícia hídrica per a tota la població. I eixa província de futur serà una província moderna adaptada al segle XXI que compta amb el Pla Smart Villages per impulsar processos de digitalització que avancen cap a la plena eficiència energètica i milloren la gestió dels serveis municipals (llum, aigua, retirada de residus, etc). I una província amb un territori excepcional que en pocs kilòmetres junta la Mediterrània amb paisatges preciosos de serralades repletes de sureres i carrasques.

Territori cicloturista

La seua promoció des del Patronat de Turisme és una constant que ara incrementarem en el desenvolupament de la província com a territori cicloturista amb la marca Castelló Cycling, sense oblidar la nostra rica gastronomia amb productes de proximitat que tenen una magnífica presència en Castelló ruta del sabor. Una província de futur que tampoc oblida l’esport base com a forma d’integració social i desenvolupament personal i vol ser referència en tota Espanya amb la celebració de cites esportives que mostren el nostre potencial (Penyagolosa Trail, Epic Castelló, etc). Amb uns serveis socials cada vegada més amplis i diversificats i un Hospital Provincial integrat en el Servei Públic de Salut amb la seua actual Fundació convertida en un Institut d’Investigació Sanitària. Projectes per al futur no ens en falten.

President de l’Executiva Provincial del PSPV- PSOE