De proximitat

Ara que ha començat la precampanya electoral i tots i totes les candidates es bolquen en visitar pobles d’interior i anunciar grans mesures contra el despoblament, és necessari aturar-nos i veure qui realment està fent polítiques que assenten població als nostres municipis atacant al problema des de l’arrel, o qui només busca pal·liatius i titulars de premsa.

Llocs de treball estables

Lamentablement són més els que trien la segona opció, allunyant-se tot sovint de la realitat que vivim als xicotets municipis, creant rutes d’esmorzars per a turistes de cap de setmana, instal·lant punts de buidatge de caravanes que no poden tindre manteniment, caixers automàtics en pobles amb la població molt envellida... I és que el despoblament no es combat amb titulars. Es combat garantint els serveis públics de la població, i a més, creant-ne de nous per a generar llocs de treball estables que fixen la població en el territori. Es combat també apostant fermament pel comerç local incentivant-lo no només en èpoques turístiques, sinó en la resta de l’any quan tenen dificultats.

A Vistabella, CPV-Compromís hem apostat per això i el resultat ha sigut un significant increment de la nostra població. El programa de Menjar a Casa, on el 100% dels productes es compren als comerços del poble, garanteix una demanda contínua a les tendes durant tot l’any. O el servei de residus, que treu profit dels residus sòlids urbans i a més genera 4 llocs de treball.

I açò només amb quatre anys de govern, incloent-hi dos de pandèmia. Ara, amb un nou equip amb les piles carregades aspirem a transformar del tot Vistabella, amb polítiques fetes des de la proximitat.

Alcalde de Vistabella