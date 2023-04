Quienes llevan a cabo la cultura con mayúscula en la pantalla grande son, sin duda, grandes artistas que acaban teniendo un merecido reconocimiento internacional. Hablamos, vecinos y familiares del Riu Sec, de Buñuel, Almodóvar o el valenciano Berlanga, entre otros. Rodaron películas, cuya temática giraba en torno a lo social y lo político que rodea la existencia humana. Se ha repetido hasta la saciedad que El verdugo de nuestro genial Berlanga es, en clave de humor ácido, el mejor de los alegatos conocidos contra la irracionalidad de la pena de muerte. O que Johnny cogió su fusil, el filme del novelista y director cinematográfico norteamericano Dalton Trumbo viene a ser el razonamiento más cabal para rechazar la pesadilla y el horror de las guerras. Al verdugo de Berlanga nos lo traen los ajusticiamientos sin razón y en público que nos llegan a las orillas del Riu Sec desde la república de los ayatolás en Irán; los ecos de la barbarie bélica iniciada por el agresor Putin en el Este de esta Europa de nuestros pecados nacionalistas, nos remiten a la actualidad del celuloide con Johnny y su fusil.

Aunque la actualidad, la nuestra, la de Castelló de la Plana y el secano, la del País Valenciano y el resto de las Españas, se ve estos meses invadida por campañas electorales en busca de los gobiernos locales, regionales o centrales. Una actualidad que también nos remite al cine. No por el enredo de comedia del electoralismo, no por su carácter carnavalesco o de vodevil político con disfraz. Nos remite porque, detrás de las bambalinas del enredo, los ciudadanos que acudimos a las urnas necesitamos echar un vistazo al poder y los gobiernos. Y ahí tropezamos con las películas históricas inglesas que nos ofrecen la reflexión en bandeja.

El cine británico siempre trató la historia con rigor y seriedad, y a través de las secuencias e imágenes del pasado aparece en sus películas la actualidad. Invasores e invadidos, opresores y oprimidos, normandos y sajones, frívolos libertinos y hombres con conciencia social, el poder civil y el poder eclesiástico: ahí tienen ustedes vecinos Becket o el honor de Dios, la adaptación cinematográfica de una pieza teatral de Jean Anouilh. La temática de los contrarios que de alguna manera se repite en Un hombre para la eternidad, el enfrentamiento de un político y humanista, canciller de Inglaterra, Tomás Moro, con el poder reinante y su camarilla.

Ambiciones de poder

El vecindario interesado por el precedente de las democracias parlamentarias y constitucionales, pueden recordar la película Cromwell, un clásico del cine histórico sin buenos y malos, sin el maniqueísmo tan usual en los meses y campañas electorales. Los absolutistas y republicanos de Oliver Cromwell son bastante fieles a las realidades históricas del siglo XVII y de hoy en día. Y también puede el vecindario darse un garbeo por donde El león en invierno, película que no se ajusta tanto a los hechos históricos como la anterior, pero que induce a una seria reflexión sobre las ambiciones de poder y gobierno. No es la religión, no es la política, sino nuestras ambiciones y odios los causantes de guerras y enfrentamientos, viene a decirle Leonor de Aquitania (Katharine Hepburn) a Enrique II Plantagenet (Peter O’Toole) en una de las secuencias.

Nuestra clase política podría echarle un vistazo a ese cine británico. Pero quizás eso sea como esperar que meen las gallinas.