Remando en la misma dirección

La política municipal es apasionante; su ejercicio es un reto por sí mismo. Es evidente que la gestión local requiere entrega, días sin tope de horas de dedicación al municipio para hacer realidad mi mayor ilusión en política, que es ser la alcaldesa de mi pueblo. Un pueblo del que me declaro totalmente enamorada y al que describo como «un paraíso a orillas del mar Mediterráneo». Sin duda, debemos esforzarnos en mejorarlo mucho más, claro que sí, porque mejorar la vida de mis conciudadanos, centrada en sus necesidades, y en procurarles la oportunidad de vivir su propio proyecto de vida en Oropesa, es mi principal objetivo y el mayor de los honores. Lo he hecho y lo seguiré haciendo; desde la humildad, si mis vecinos lo quieren.

Los intereses de Oropesa

Y en esos menesteres remaré aún más, si cabe, con todo mi equipo naranja, esta próxima legislatura. Porque defender los intereses de Oropesa desde la tribuna de Las Cortes Valencianas será dar voz, alta y clara, a todas las necesidades que padecemos en nuestro municipio, pero que son las del resto de localidades de la provincia de Castellón. Porque, ¿acaso no sufren prácticamente todos los pueblos costeros de la provincia, la regresión de sus playas, la falta de arena, de infraestructuras o la amenaza de deslindes? ¿Acaso no padecemos todos, la deficiente programación de frecuencia y horarios en el transporte, de norte a sur y de costa-interior? ¿Acaso no sufren todas las empresas de la provincia la subida del carburante y de la luz, la falta de ayudas para paliar el cierre de cientos de empresas?... Es por lo que remaré en la misma dirección, y contra viento y marea, para seguir siendo alcaldesa, aceptando además, el reto de sumarme a la candidatura autonómica de CS.

Y si así lo quieren mis vecinos defenderé iniciativas efectivas desde la tarima de Las Cortes Valencianas desde el grupo liberal por excelencia de nuestra Comunidad; porque somos radicalmente libres de ataduras, mordazas o mochilas llenas de corrupción. Y uno de los núcleos impulsores de esta «otra forma de hacer política», será Oropesa del Mar.

Alcaldesa de Oropesa del Mar