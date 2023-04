Un milió més per a l’Alcora

El treball realitzat aquests anys continua donant els seus fruits. En les últimes setmanes hem rebut dues boníssimes notícies en forma de subvencions. Noves ajudes que sumen un milió d’euros més a les arques municipals per a continuar millorant i transformant l’Alcora.

Una de les subvencions ha arribat d’Europa a través del PIREP. Concretament, els fons, mig milió d’euros, aniran destinats a la rehabilitació i condicionament de la nau BIC de la Reial Fàbrica per tal de transformar-la en un espai sociocultural. Es tracta d’una nova actuació dins de l’ambiciós projecte que estem duent a terme en l’actualitat de recuperació i posada en valor de l’emblemàtica manufactura fundada en 1727 pel IX Comte d’Aranda.

L’espai alberga ja diferents activitats, sobretot de caràcter educatiu, ja que acull diferents tallers dels centres escolars. L’objectiu és millorar notablement les condicions de la nau per a poder optimitzar el seu ús. Aportarà, a més, un nou punt d’interés, tant en les rutes turístiques de l’Alcora, com en els llocs de valor cultural i identitari dels alcorins i alcorines.

La segona subvenció és també de 500.000 euros, ve de la Generalitat (Ivace) i és per a continuar amb la millora i modernització dels polígons industrials. Ens permetrà executar tres projectes en els polígons de Foies Ferraes, Santa i Torreta.

Passat, present i futur

Aquests treballs donaran continuïtat als ja executats des de 2019, millorant la dotació d’infraestructures i serveis i augmentant la seguretat, l’estètica i la competitivitat dels polígons industrials. La ceràmica i la indústria són passat, present i futur de l’Alcora i en la Reial Fàbrica i els nostres polígons en tenim clars exemples. Cal cuidar i potenciar aquest patrimoni.

En aquests anys hem aconseguit destacades ajudes de totes les administracions: Unió Europea, Govern d’Espanya, Generalitat, Diputació de Castelló...

Com sol dir-se, les coses no cauen del cel. El meu equip i jo mai defallirem en el nostre afany d’aconseguir i sumar recursos per al nostre poble.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló