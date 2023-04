Legislatura de pandèmia i d’èxits

Recentment hem celebrat a Almenara el darrer ple ordinari abans d’eleccions. Amb la perspectiva del temps, puc dir que la legislatura 2019-2023 ha sigut duríssima, però també molt bona. I dic duríssima perquè als pocs mesos d’iniciar-la ens tocava viure i gestionar el que mai donaria a passar a cap persona, la pandèmia. Va ser molt dur, crec que hi ha situacions que he viscut que encara no he superat. Va ser una situació inesperada que va trencar totes les previsions i va fer que canviara tot.

Però també és cert que és durant l’època de pandèmia és quan més orgullosa m’he sentit del meu poble, de tots i cadascun dels veïns i les veïnes pel seu comportament exemplar durant tants i tants mesos, especialment els i les més menudes i les persones més majors. També m’agradaria des d’ací fer un record especial als i les que ens deixaren per culpa del maleït virus.

Ara bé, malgrat eixos dos anys de pandèmia no hem parat de treballar pel poble i per fi hem aconseguit el principal objectiu, el somni de qualsevol de nosaltres, les esculleres. Sense dubte canviarà el nostre poble com ja podem començar a veure. Als espigons, també hem afegit l’arribada dels fons europeus per restaurar el nostre castell, la recuperació de la memòria històrica, el pla Edificant amb la remodelació de l’escola, l’espai cultural, la millora i accessibilitat en instal·lacions esportives... i tantes, tantíssimes actuacions que hem pogut posar en marxa en els dos anys que la pandèmia ens ha deixat.

Reptes per davant

Encara tenim molts reptes per davant perquè estimem Almenara, i per això volem seguir millorant els nostres polígons, continuant la lluita per crear més ocupació, recuperant més patrimoni, i continuar dinamitzant el nostre poble omplint-lo d’activitats. Tenim un fum de propostes per impulsar Almenara.

Volguera acabar aquesta legislatura desitjant molta sort, encerts i salut a la resta de la corporació municipal. També donar les gràcies als meus companys i companyes socialistes que m’heu acompanyat en aquests 4 anys. A Paco, Juan, Paula i Veli per la lleialtat, responsabilitat i perquè l’estima cap al poble ha estat per damunt de tot sempre. A Lorenzo, Alicia i Débora per continuar acompanyant-me en aquest viatge.

I gràcies, mil gràcies al poble d’Almenara, si ja estava orgullosa del meu poble, després d’aquests 4 anys no puc més que dir que sou el més gran!

