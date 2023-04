Líders en captació de fons europeus

En la Vall d’Uixó som els líders de la província de Castelló en la captació de fons europeus. Estem ja gestionant més de 10 milions d’euros que provenen dels distints programes Next Generation EU. Es tracta d’un mecanisme per a la recuperació després de la crisi de la pandèmia en el qual des de l’Ajuntament estem bolcant els nostres esforços, perquè suposa poder avançar en uns pocs anys el que sense estes ajudes ens costaria dècades.

Parle de projectes clau com l’ampliació de l’edifici de l’ajuntament, la rehabilitació urbana integral del barri Colonia San Antonio, la recuperació i adequació de la Torre de Benissahat per a fer-la visitable, la millora de l’entorn del mercat municipal i la creació d’un centre de digitalització en la primera planta, les obres del Camí de l’Aigua per a millor la connexió entre els dos nuclis antics o iniciatives d’àmbit social com els itineraris d’inserció laboral o cursos de formació per a l’ocupació.

I prompte rebrem bones notícies de l’arribada de més diners d’ajudes europees per a seguir construint la Vall del futur. Per això el pròxim 28 de maig es de vital importància per a la nostra ciutat, perquè els vallers i valleres haurem de decidir entre seguir avançant o tornar enrere. Després de tants esforços estem davant una oportunitat històrica per a seguir creixent de manera exponencial. La consecució de fons europeus demostra que la Vall funciona i que en els últims huit anys s’ha fet un gran treball per estar preparats quan arriben les oportunitats. Com està passant amb els fons europeus, que ens han agafat amb els deures fets i per això som la ciutat de la província que més diners obté, en superar els 10 milions d’euros per a millor la ciutat i la vida de les persones.

En el Partit Socialista tenim un projecte clar i seriós pel futur de la Vall, que es basa en allò que hem fet i estem fent però també en tot el que encara ens queda per fer.em establit els eixos del que volem que siga la Vall: una ciutat reindustrialitzada i amb empreses que creen llocs de treball de qualitat. Per això estem tramitant ja la creació de 700.000 m2 de sòl industrial perquè noves empreses vinguen i les que ja estan puguen ampliar-se.

Sols així serem capaços d’aconseguir que la Vall torne a créixer en número d’habitants i que més famílies puguen crear els seus projectes de vida a la nostra ciutat. Tenim clar que el futur passa pel desenvolupament industrial i per això eixa és la nostra prioritat, com hem demostrat amb la construcció del pont de connexió entre els polígons Belcaire i Mesquita i amb la creació de nou sòl. I sobretot amb l’atracció de noves empreses, com la de fabricació de trens Stadler que s’ha establit a la nostra ciutat i ja està contractant personal.

Som l’únic partit amb un projecte avalat per la gestió eficient, responsable i que funciona en aquelles questions que més preocupen a la ciutadania, com és l’ocupació. Anem a aprofitar l’impuls que generarà la instal·lació de la planta de Volkswagen a Sagunt perquè la Vall d’Uixó reba totes les conseqüències positives.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó i candidata socialista