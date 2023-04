Maig ‘point’

Un dels nostres desitjos és tindre salut, també per la nostra gent estimada i de forma habitual com a expressió d’afecte i/o educació entre dues persones que es troben o s’acomiaden. Gaudir de bona salut és fonamental per al benestar de les persones. Les condicions laborals és un dels factors que més la influencien. Durant la nostra vida laboral quasi la quarta part del temps estem al lloc de treball i aquest no sempre es desenvolupa en un entorn que reuneix les condicions segures i saludables adients.

A la província de Castelló, de març de 2022 a febrer de 2023, es van registrar 8.290 accidents amb baixa en jornada de treball, d’ells 8 mortals, i 683 malalties professionals comunicades, sent el 60% de les afectades dones; elles són les que ocupen els treballs més precaris. Aquesta dada confirma la importància de contar amb condicions de treball decents, una bona prevenció de riscos i una vigilància de la salut adaptada.

Des de CCOO i en el marc del 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball, seguim reivindicant la importància de la prevenció i de complir amb la normativa en aquesta matèria. Des de la part empresarial cal deixar de considerar-ho com despesa i no com inversió doncs suposa un estalvi en reduir baixes i en aportar un plus alhora d’afrontar la jornada de treball, em referisc a la prevenció d’accidents o malalties amb conseqüències físiques i psicosocials. Des de la part de les persones treballadores hem de ser conscients dels riscos i ser els primers en vetllar per la nostra seguretat i salut i per la de qui treballa al nostre voltant. I ací juga un paper fonamental el treball constant i imprescindible que desenvolupen les nostres delegades i delegats de prevenció, reconeixement i agraïment a aquests companys i companyes.

Després del 28 d’abril ve el Primer de Maig, fita que aquest any pren un significat especial per la proximitat de les eleccions municipals i autonòmiques. Cert és que la gestió de les crisis que tant el Govern central com l’autonòmic han fet dista molt de la realitzada anteriorment, aconseguint-se resultats molt diferents i evidenciant que aquest tipus de gestió resulta molt més eficient. Si bé l’economia i l’ocupació en general gaudeixen d’una salut acceptable donades les circumstàncies socioeconòmiques globals, aquesta recuperació no arriba a tota la classe treballadora, augmentant-se la bretxa en la desigualtat social.

Des de CCOO

apostem pel manteniment de la concertació social, amb el convenciment que és possible un País Valencià més just per a les persones treballadores, basat en la democràcia i la justícia social, en l’ocupació de qualitat i amb salaris més alts, en una transició socialment justa i equitativa cap a una economia digital i respectuosa amb el medi ambient i des d’una cohesió territorial que permeta viure amb tots els drets i serveis a qualsevol persona en qualsevol lloc del nostre territori.

Davant la possibilitat de la irrupció de l’extrema dreta al govern valencià i la involució que suposaria, el proper dia 28 tenim un autèntic maig point que no podem perdre si volem guanyar la partida.

I la partida es guanya participant i desplegant el nostre millor joc, el Botànic.

*Secretari general de CCOO PV Comarques del Nord