Un Castelló de futur

Fa una setmana, vaig començar a fer una aproximació al Castelló que Compromís volem construir, una ciutat que siga eixe Castelló on totes i tots volen viure, una ciutat que garanteix drets i ofereix oportunitats. I els explicava com açò ha de passar dins d’una ciutat justa, que ha de donar un nou impuls a les polítiques que fan possible una vida plena a totes i tots, indistintament de l’edat, el sexe o la creença que tinguem. Un Castelló que ha de garantir coses tant bàsiques com tenir dret a sostre, que fins fa dos dies en el Consell de Ministres es considerava «un bien de mercado», i sobre la que ara, amb les eleccions a la vista, alguns canvien el discurs de la nit al matí i ni es despentinen.

A Compromís tenim clar que si volem tenir oportunitatsde desenvolupar la nostra vida a Castelló i el Grau, a banda de viure en una ciutat justa, ens cal que siga una ciutat que mire i tinga futur, i ahí hi ha molt temes a tocar. I clar, el primer és un futur laboral, poder tenir un negoci i una feina. I la millor manera d’aconseguir una feina de qualitat i estable és la formació. Eixa ha sigut la nostra aposta i el nostre distintiu, i els resultats es noten. Que en el País Valencià hagem reduït l’abandonament escolar en més d’un 56% en els darrers anys és un èxit col·lectiu que millorà les possibilitats de trobar feina de la població. Oportunitats de creixement Ara, desenvolupar la nostra vida no significa sols treballar; és molt més, i l’Ajuntament de Castelló ha de ser un motor per què la nostra ciutat oferisca oportunitats de creixement personal, democratitzant l’accés a la cultura i al patrimoni, aconseguint que tots gaudim de les arts que ens conviden a la reflexió o simplement a passar una bona estona. Significa crear espais de participació col·lectiva. En poques paraules: crear teixit social, perquè això és el que més enforteix i uneix una ciutat. I quan parlem de teixit social, no sols parlem de l’àmbit cultural, l’esport i la festa, i com els expliquem als que ens visiten, formen part de la nostra idiosincràsia i han de ser motors socials per viure en comunitat. L’esport, pels valors que conté i que cal potenciar, com l’esforç, l’amistat, el compromís, o el respecte, entre d’altres; i també pel que aporta a la salut del veïnat de Castelló i el Grau. Des de Compromís tenim clar que s’ha d’implantar la recepta esportiva, com a una molt bona forma de millorar el conjunt de la nostra salut. Al mateix temps que cal donar suport a l’esport base, creant una marca esportiva de Castelló que replegue als patrocinadors dels clubs. I sabeu, les festes són per la gent del Mediterrani un marca de la nostra identitat. Fer unes festes inclusives, on totes i tots participem i convivim, és clau en una ciutat com la nostra per gaudir de la seua gent, que recordem, és el millor que tenim a Castelló i el Grau. Candidat de Compromís per Castelló a l’alcaldia de Castelló