Sabies que...

L’altre dia, acompanyant a les nostres associacions en les múltiples activitats que organitzen, vaig caure en el compte de la gran transformació que ha viscut Vila-real en els últims anys. La Vila-real de hui, moderna, avançada, que cuida dels seus i es manté fidel a les seues arrels i tradicions, no té res a vore amb la Vila-real que vam trobar a l’any 2011, després de 16 anys de governs del Partit Popular, abandonada, paralitzada, sense projecte.

Transport

En un senzill passeig descobrim que moltes de les coses que hui ens pareixen normals no estaven només fa 12 anys, no estaven amb el PP. Per a aquest passeig podem agafar el Groguet --l’autobús urbà gratuït que vam impulsar de manera pionera en 2018--, la bicicleta i enfilar el carril bici del Termet --el primer de la història de Vila-real, de 2014-- o caminant pel circuit de running que vam crear en l’ermita també en 2014. Si ens quedem pel Termet, on hem desenvolupat diversos plans de millora continua, vorem també la piscina olímpica, que quan vam arribar era un forat abandonat i que vam obrir fa menys de 10 anys. Un poc més avall, el nostre Millars, amb la platja del riu que tenim allí des de 2014.

Nou pavelló

Més cap al centre pel camí de l’Ermita, trobem el nou pavelló Campió Llorens, el futur complex inclusiu en els terrenys de la Fundació Dolores Garcia, donats a la ciutat pel Villarreal CF, l’extraordinari Estadi de la Ceràmica i la plaça, l’aulari d’Infantil del Carles Sarthou, la nova seu de Creu Roja...

Casa d'Acollida

Si desviem el rumb cap al sud per l’avinguda d’Alemanya --alleujada de camions gràcies a la construcció històrica de la ronda Sud-oest en 2021-- trobarem la nova Casa d’Acollida Sant Pasqual el Pati de Càritas, el Centre de Tecnificació Esportiva (CTE), el Palau de Justícia o les noves inversions que han anat proliferant en l’accés sud fruit d’una projecció i diversificació econòmica històriques de la nostra ciutat (Foster’s, Vilacenter, McDonalds, Aldi...)...

Una Vila-real nova

No tenim més espai, però podríem seguir per tots els districtes de la ciutat i descobrir una Vila-real nova a cada pas... El propi candidat de PP, Adrián Casabó, el partit responsable de la Vila-real arruïnada i abandonada que vam trobar en 2011, ens dona la raó: se’n va a fer un acte a la ronda, que ells van ser incapaços de fer en 16 anys a pesar d’espoliar el terrenys sense pagar; es reuneixen amb els clubs esportius en la CEM Pau Francisco Torres, de 2016; amb Ucovi en la Casa del Comerç (2019) o presenten els candidats provincials en el nostre Centre de Congressos, Fires i Trobades. Per no parlar del Gran Casino i Tagoba, inaugurats el 2020 a pesar del PP. Paradoxes de la vida: del Palau de Benlloch al Palau del PP de Folgado i Casabó, perquè totes les setmanes els tenim allí. No ens molesta; al revés: enhorabona, per fi ens donen la raó. Nosaltres no deixarem mai de fer casa i ampliar el patrimoni municipal quan siga possible, perquè el patrimoni és de tots i cadascun dels vila-realencs i vila-realenques.

12 anys

Sabies que... tot açò no estava fa 12 anys? Tot açò no estava amb el PP, a pesar dels 16 anys que van estar governant. És la campanya que hem llançat per explicar la transformació que ha viscut la nostra ciutat amb cor de poble. Però no ens conformem, perquè tenim projecte, il·lusió, experiència i un gran equip per a seguir fent avançar Vila-real. El millor està per vindre. Pensa en Vila-real, primer.

Alcalde de Vila-real