El proper dilluns celebrarem el Primer de Maig, el Dia Internacional de les Treballadores i Treballadors, una jornada reivindicativa a tot el món on reclamem, com no podia ser d’altra manera els drets de les treballadores i treballadors. Cada Primer de Maig milions de persones es manifesten per a fer les seues reivindicacions, però també celebren la jornada d’una manera lúdica, com és ja costum cada 1 de Maig a Almenara.

Si ens remuntem a la història, l’origen d’aquesta commemoració el trobem a l’any 1889 quan la Segona Internacional Socialista va acordar celebrar aquella gran primera manifestació mundial el Primer de Maig exigint la reducció de la jornada laboral a 8 hores, a més d’altres reivindicacions. A Espanya, a partir de 1890 va començar a consolidar-se. Aquesta reivindicació i el dia escollit és en memòria de les persones que van morir i els dirigents sindicals que posteriorment van ser executats a Chicago degut a la vaga que van iniciar en 1886 per a demanar la jornada de 8 hores. Com no podia ser d’altra manera, com a alcaldessa d’Almenara i secretària general de l’Agrupació Socialista d’Almenara, assenyalar que un any més estarem al costat dels drets dels treballadors i de les reivindicacions, que encara en són moltes i que es recorden cada Primer de Maig per part dels sindicats. Grandíssima acollida Com comentava, a excepció dels anys de pandèmia, a Almenara és tradició que commemorem el Primer de Maig d’una manera lúdica. Tradicionalment l’agrupació socialista junt la UGT d’Almenara fèiem un dinar, però des de l’any passat vam canviar a un esmorzar, que enguany ampliem amb actuacions musicals. La veritat és que la iniciativa ha tingut una grandíssima acollida, per la qual cosa, volguera agrair la participació i col·laboració en l’acte dels veïns i veïnes d’Almenara. Al mateix temps, aprofitant la celebració, farem en aquest acte la presentació en societat de la candidatura del PSPV-PSOE d’Almenara, que enguany tinc l’honor de tornar a encapçalar, una llista que combina joventut i experiència, però que Estima Almenara i que està preparada per afrontar els reptes de futur amb totes les garanties. Entre eixos reptes, està la creació de llocs de treball, la generació d’economia i les reivindicacions laborals. I com no, el gran objectiu de desenvolupar el Polígon Barranc de Talavera, que a ben segur portarà grans beneficis al poble. Feliç dia de les Treballadores i Treballadors! Alcaldessa d’Almenara i Secretària General del PSPV d’Almenara