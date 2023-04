Les publicacions de l’UJI a la Fira del Llibre 2023

A finals d’abril i primers de maig el dia és llarg i fa bon temps. Abellix passejar i vore gent. La Fira del Llibre de Castelló està en marxa i les previsions són excel·lents! Enguany la Fira es fa a la plaça de l’Hort dels Corders.i ha llibreries i editorials de literatura de creació per a públics menuts i grans, d’investigació o de pensament, institucionals… i hi ha autores i autors amb la intenció decidida d’oferir-nos la seua obra, que és una part de la seua vida, del seu esforç, dels seus interessos, de les seues idees, i del seu talent. I compartiran també el seu autògraf, un identificador cal·ligràfic privat i personal.

Cada llibre és un món; cada editorial, un univers; cada llibreria, una constel·lació. I cada persona que escriu, un enigma i un pou d’inquietuds. I la lectora o el lector que té el llibre a les mans té posada l’esperança d’aconseguir-ho tot.

En obrir un llibre, si tenim sort, podem trobar-nos meravelles, de vegades insòlites, i sense ni adonar-nos-en: el tipus de lletra, les paraules ben partides, les dimensions de la pàgina, els marges que corresponen, les il·lustracions o gràfics ben posicionats, unes cobertes atractives… Fa segles que hi ha establertes normes perquè el llibre, i la lectura en concret, siga eficaç, harmoniosa i plaent. Però a banda de qüestions tècniques i formals, també podem sorprendre’ns gratament amb el contingut que potser ens mostrarà històries, reals o inventades, que ens atraparan; fets desconeguts; reflexions inesperades; idees innovadores; reculls que estimulen la nostra intel·ligència... És increïble la felicitat que se sent en gaudir d’obres fantàstiques, que podem adquirir, i ens podem endur a casa, per un preu raonable!

L’editorial de la

Universitat Jaume I estarà present a la Fira del Llibre de Castelló de 2023 i, a banda del muntatge d’un estand per a oferir al públic les novetats i també les obres més rellevants publicades amb anterioritat, ha organitzat signatures d’exemplars amb Vicent Pitarch i els seus dos llibres sobre els Huguet, pare i fill; Médicos de Castellón, de Julio Garcia Guerrero; Xodos, un poble de Penyagolosa, de Joaquim Escrig i Artur Aparici; i La radio en Castellón desde 1930, de José María Arquimbau; i tres presentacions de diversos llibres:

Dimarts 2, a les 19.00 hores es presentarà Estratègies diplomàtiques en la Batalla de Llevant, de Rosa Monlleó, Vicent Grau i Alfredo Fornas i Allà m’esperava la guerra, de Jaume Domenjó, traduïda per Miquel Ortells i Joan Castany, que estaran acompanyats per Vicent Sanz, director de la col·lecció Història i memòria, on s’han publicat.

Dimecres 3, a les 18.00, Feminismo sin testamento, de Sonia Reverter i Inconformistas. Diseño y género, edició a cura de Marta Castanedo i Alba Moliní es presentaran, a càrrec de la vicerectora de l’UJI, Elsa González.

Dijous 4, a les 19.00, L’Escola Moderna. El Moviment Freinet valencià, d’Alfred Ramos es presentarà amb la participació de l’escriptora i mestra Mercé Viana i la vicerectora de l’UJI, Carmen Lázaro.

Publicacions de la Universitat Jaume I manté des de 1991 una línia d’edició acadèmica que aplica criteris i estàndards del sector, sense abandonar la qualitat, el rigor i l’autoexigència, i s’ha posicionat entre les editorials acadèmiques prestigioses d’Espanya en algunes matèries, segons els resultats de Scholarly Publishers Indications (SPI) de 2022.

La Fira del

Llibre, cada any, és una festa. En passar Pasqua, a tocar de sant Jordi, Dia Internacional del Llibre, les casetes, les presentacions, les signatures personalitzades, i altres activitats dinamitzadores, creen un ambient únic que fa que la gent s’acoste a aquest món ancestral que és la cultura llibresca. El públic passa per la Fira admirant-se de la quantitat de títols que es publiquen i dels temes que es tracten, i comprant exemplars per a regalar i per a llegir, constatant el valor del llibre en la nostra societat. Això ja és un èxit indiscutible.

*Editora de la Universitat Jaume I