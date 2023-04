Perquè les ovelles tinguin vida

En l’esquema general dels Fets d’Apòstols, la secció 2,1-47 és com el programa de tot el llibre. Després que el dia de Pentecosta tots quedaren plens de l’Esperit Sant, l’apòstol Pere es posà dret amb els Onze i amb autoritat explicà el sentit del què ha passat: «Aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït Senyor i Messies». És el primer dels tres grans discursos missioners de Pere en què intervé sempre amb els Onze. Després, imitant la predicació de Jesús, proposa: «Convertiu-vos i que cadascú es faci batejar en el nom de Jesús per obtenir el perdó dels pecats. Així reconciliats amb Déu per la incorporació baptismal a Crist, rebreu el do de l’Esperit Sant», que és la gran promesa de Déu per a vosaltres i també pels qui ara són lluny: evocant la dimensió missionera de l’Església.

Els qui acceptaren la predicació de Pere es feren batejar i aquell dia s’afegiren a la Comunitat 3.000 persones. L’experiència de l’Església primera de Jerusalem té el seu fonament en Jesús, segons el model de 1Pe que destaca el valor de compartir la Passió de Crist enmig de la persecució. Aquesta carta pastoral posa l’èmfasi en tres actituds bàsiques del cristià: obeir, fer el bé i sofrir. En l’obeir hi ha el termòmetre de la fidelitat a Déu; fer el bé és la traducció dinàmica de la bondat; sofrir és seguir les petjades de Jesús que confia la seva causa a Aquell qui judica amb justícia. La literatura oriental, per explicar la relació entre els governants i els governats, empra sovint les imatges de pastor, lladre, ramat, ovelles, porta, corral..; igualment l’AT, sobretot a partir del pastor rei David. «Jo soc la porta de les ovelles», afirma solemnement Jesús, indicant el punt d’accés per acostar-se a les ovelles. En referència als pastors-governants, avisa que qui no entra per la porta --que és Jesús-- sinó per un altre indret és un lladre. No ens auto-salvem nosaltres mateixos sinó que confiem ser salvats per Crist a qui ens unim per la fe, l’esperança i la caritat. *Administrador diocesà de Tortosa