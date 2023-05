La ciudadanía, fuente de aprendizaje

Con emoción este será mi último artículo como presidenta de AAVV Cultural Cardenal Costa y Adyacentes.ace 22 años que formo parte activa del movimiento vecinal, al frente de mi asociación, y desde hace 20, miembro de la Federación, y de ambas me siento muy orgullosa.

Amparo Marco, nuestra alcaldesa, me propuso ir en su candidatura como independiente, depositando su confianza en mí. Después de pensarlo, meditarlo y consultarlo con mi familia, decidí decirle que sí. Me ha dado la oportunidad de seguir trabajando desde dentro, lo que le agradezco.

Con sentimiento debo despedirme como presidenta de la que siempre será mi asociación vecinal, agradeciendo a cada miembro de la junta directiva y a cada vecina y vecino su apoyo durante tantos años.

Con sentimiento debo despedirme de nuestra federación. Desde estas líneas quiero agradecer a mis compañeras y compañeros el respeto y cariño que he recibido. De ambas me llevo grandes amigos.

Mi gratitud a las diversas entidades sin ánimo de lucro (vecinales, el món de la festa, deportivas, culturales y un largo etc.). Todas y cada una de ellas están formadas por mujeres y hombres que regalan su tiempo y esfuerzo por nuestra ciudad.

Dejo con sentimiento y emoción aquello que tanto he vivido y disfrutado y tanto me ha enseñado. Pero seguiré perteneciendo a ese voluntariado que reparte agua en el maratón de nuestra ciudad, yendo con mi chaleco al lado de la carroza de los Reyes o cortando calles en la popular carrera Orgull Albinegre. Seguiré como voluntaria allí donde pueda aportar un granito de arena. De todo ello no me despido.

Emoción sí, pero ilusión y muchas ganas de seguir trabajando por mi ciudad es el motor que me mueve en este nuevo reto. Cada día aprenderé un poco más, consultaré y escucharé a los ciudadanos en cuestiones relacionadas con su entorno más cercano (urbanismo y movilidad, planes de desarrollo, gestión de servicios públicos...). Es necesario, porque las aportaciones recogidas resultan de gran utilidad. Y será la ciudadanía una de mis importantes fuentes de aprendizaje.

Me despido con una sonrisa, mi nombre en candidatura es Anunciación, no puede ser de otra forma, así consta en mi DNI, pero para todos siempre seré Anun.

Gracias por todos estos años, nunca un adiós y sí un hasta pronto.

*Presidenta AAVV Cultural Cardenal

Costa y Adyacentes