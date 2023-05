Coherència

Ho he dit alguna altra vegada. Jo ho guarde tot i en els durs temps de l’oposició féiem molts documents. Vaig trobar un programa del PSPV-PSOE de Castelló del 2011 titulat: Una Diputació al servei dels municipis i allí com a principis d’actuació parlàvem de l’autonomia municipal com a fonament sobre la que construir el govern local, de la igualtat entre Diputació i ajuntaments, de la discriminació positiva per als pobles menuts com a inspiradores de la Institució provincial, de la necessària coordinació entre administracions (Generalitat, Diputació i ajuntaments), de l’austeritat, l’eficiència, l’objectivitat i la transparència com a vectors permanents per a fer de la nova Diputació una Diputació de tots.

El meu cor va bategar fort i un rictus de satisfacció es va dibuixar als meus llavis. Podia estar orgulls, satisfet i content. Els principis del nou model de Diputació no s’improvisen i per això estem en un partit amb més de 140 anys d’història i hi ha una fidelitat a uns principis i una lleialtat a unes sigles, a una forma de ser i d’actuar.

Efectivament, aquestes idees, són fil per randa, les que ens han guiat aquests quatre anys. En una legislatura difícil i complicada, una legislatura de pestes, tempestes i una guerra a Europa hem sigut fidels, coherents en el que en aquell esborrany de programa del 2011 ja vam dir i hem dut a la pràctica el que donava títol a aquell programa: Una Diputació al servei dels municipis. Vejam:

1) La majoria d’edat a l’administració local: ací està el canvi que li hem pegat al pla d’obres i serveis, el pla 135 substituït pel pla Castelló Avança. Cap poble és menor d’edat, ni necessita tutors que li diguen que és el que li convé. El fons de cooperació local és una eina fonamental per a eixa majoria d’edat. L’any 2000 i a Castelló el va aprovar el PP. Va fer falta que arribara el 2015 el Govern de Ximo Puig per a fer-lo efectiu. La Diputació s’adhereix i dobla la quantitat establerta per la Generalitat. És incondicionat, la qual cosa vol dir que l’ajuntament orienta els recursos on creu convenient, no porta tramitacions burocràtiques i el que és el més fonamental de tot: és transparent, obert, objectiu, neutre, igualitari. Lluny d’amiguismes i favoritismes clientelars. A la Diputació d’Alacant no li agrada i l’ha dut als tribunals. Ells sabran per què. Els alcaldes i alcaldesses del PP a Castelló estan contentíssims amb el fons.

2) La Diputació no serà supramunicipal, sinó intermunicipal. En totes les nostres accions i actituds hem tingut present aquesta màxima. Quan visite un poble tinc cura en no presidir jo sinó l’alcalde/alcaldessa. No estem per damunt d’ells. La igualtat és clau.

3) Cooperació amb la Generalitat. S’ha acabat el caciquisme, el clientelisme, els contrapoders, els virregnats. La Generalitat és poder autonòmic i nosaltres som poder local, administració local. La coordinació, que no subordinació, ha sigut constant. Aquí estan els fons: el de cooperació, que ja hem indicat, però també altres, el antidespoblament o el turístic, l’assumpció dels serveis socials de pobles menys de 10.000 habitants, el menjar a casa, etc, etc.

Despoblació

4) Mirada específica a l’interior de Castelló i lluita contra la despoblació. El missatge ha calat amb la ciutadania. Associacions socials, cíviques, culturals et parlen del tema abans que el traguem nosaltres. Saben que és la nostra principal preocupació. I que la nostra aposta per l’interior és ferma i clara es mostra també en les xifres: en els municipis menys poblats els recursos que hem fet aplegar han superat en moltes ocasions els 5000 euros per habitant i hi ha trenta municipis xicotets en els quals l’ajuda de la Diputació supera el seu propi pressupost: la suma pròpia és de 9,6 milions mentre que l’ajuda de la institució provincial ha sigut de 18,2 milions. La lluita contra la despoblació és transversal i transpira en totes les nostres polítiques: carreteres, Consorci Provincial de l’Aigua, Cultura, etc, etc.

5) En definitiva, en lluitar per a fer una Diputació de tots. Una Diputació pròxima, objectiva, transparent, no arbitraria, no clientelar. Una diputació que governa per a tots. El 200 aniversari ens ha servit per a canviar la narrativa, canviar el relat de la Diputació i crec que ho hem aconseguit.

President de la Comissió Executiva Provincial del PSPV-PSOE a Castelló