Som molt de Borriol

La ciutadania està cansada de la teatralització de la política. Constantment veiem a la televisió notícies de polítics barallant-se com si estaven en una tertúlia de premsa del cor o un ring de boxa. Des del primer moment, el meu objectiu com a alcalde ha estat treballar lluny de tot açò. El meu focus ha estat en «el cabet a la feina». La gent vol que les administracions treballen per millorar la seua vida i solucionar els problemes reals de la població.

Han estat 4 anys de treball i diàleg. Una legislatura de debats productius i discussions amb educació. A cada ple he vetlat per mantenir un ambient afable i cortès, dins de la tensió d’un ple. I amb molta satisfacció puc dir que entre tots i totes ho hem aconseguit. Perquè per a dur-se bé, o en alguns casos no dur-se malament, no es necessiten les mateixes idees, es necessita el mateix respecte.

La vida és massa curta per viure-la amb foscor i enfrontaments. La vida és actitud, la vida és treballar junts, la vida és l’alegria de veure com millora la vida de la gent. No hem d’oblidar mai que la política la fem les persones i per a mi el més important és això.

Millor servei a la ciutadania

La millora del nostre poble no seria possible sense els empleats públics que formen part del nostre ajuntament. Amb ells tot ha sigut més fàcil. Mentre certes persones s’han dedicat a criticar que hi treballa massa gent, jo preferisc valorar la seua tasca per oferir cada dia un servei millor a la ciutadania.

Navegar aquests anys amb el vaixell de Compromís ha sigut un plaer. Un viatge junt amb un equip compromés que ho ha fet fàcil. S’acaba la legislatura, però no la nostra il·lusió i ganes per continuar millorant el nostre poble i el benestar de cada persona. A Compromís tenim els ingredients per a continuar amb la tasca engegada. Som un col·lectiu amb un gran sentit de la responsabilitat, capacitat de treball en equip i molta il·lusió. I puc parlar en nom del nostre equip per agrair tot el suport, la força i ànims que ens doneu el veïnat cada dia per a continuar treballant per un Borriol millor. Perquè som molt de Borriol.

Alcalde de Borriol