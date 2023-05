Castellón se merece una inversión y una prioridad que no ha tenido con el sanchismo y su delegado comercial en la Comunitat, Ximo Puig. Es la hora de Castellón. Llega el momento de defender y dignificar una provincia que se merece mucho más porque el abandono y olvido de estos años no tiene un pase. Valga como ejemplo la sanidad, donde los únicos hospitales que llegan son maquetas, han trasladado la coordinación de las urgencias a Valencia y hay colapso sanitario. Sin ir más lejos, desde el pasado lunes el Hospital de Vinaròs no tiene cardiólogo.

Puig y Sánchez también han abandonado la defensa de nuestras costas; nuestro litoral está desapareciendo, los montes desatendidos, sin cuidado ni mantenimiento, con los peores incendios de la historia. Han abandonado la defensa de nuestras tradiciones, de los bous al carrer. Hay una asfixia real a los ciudadanos, a las empresas y a los autónomos por la inflación y la subida de los impuestos que hace que cada día más castellonenses no puedan llegar a fin de mes. Sin ayudas para el sector cerámico Hace cinco meses Sánchez anunció unas ayudas para el sector cerámico que nunca llegan mientras la industria ya ha perdido más de diez mil empleos en el último año. Dar préstamos y no ayudas directas no es la solución. Unas ayudas a las que, para colmo, muchas empresas no pueden acceder porque las condiciones, como la ley de subvenciones o la ley de morosidad, lo impiden. Todo un sinsentido. Es el momento de cambiar el rumbo hacia lo que Castellón se merece. Desde el PPCV tenemos un proyecto de gestión con un programa de gobierno concreto de medidas económicas, bajada de impuestos, más inversiones, infraestructuras, políticas sociales para ayudar a los más desfavorecidos y medidas concretas en la lucha contra la despoblación en el interior, defensa del litoral y soluciones para la costa castellonense. En sanidad recuperaremos servicios para que todos los castellonenses, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y la misma atención sanitaria. Reducir la carga fiscal y eliminar trabas burocráticas Pondremos en marcha ayudas directas al sector cerámico para hacer frente a la situación del sobrecoste del gas. Pero no solo el azulejo, también estableceremos iniciativas concretas para la agricultura, la ganadería o la pesca, sin olvidar a nuestros autónomos y pymes, reduciéndoles la carga fiscal y eliminando trabas burocráticas. El PPCV tiene un completo programa de Gobierno que mira la gestión y a las personas. Con fuerza, energía e ilusión. El 28-M marcará un antes y un después en la provincia de Castellón y en la Comunitat Valenciana. El cambio cada vez está más cerca. Se ha acabado el tiempo del conformismo, de no reivindicar ni luchar por nuestra tierra. Nuestro proyecto es para todos los castellonenses y dejar atrás ocho años de olvido. Presidente PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat