¿El regreso de Fabra es solo un gancho electoral?

Alberto Fabra fue un buen alcalde para Castelló. Sencillo, cercano, huyendo de la confrontación, peleando por la ciudad... Aunque tengo amigos de derechas que cuando oyen esta aseveración me responden que dejó el Ayuntamiento endeudado hasta las cejas y fue Alfonso Bataller quien tuvo que apretarse el cinturón y hacer cirugía para sanearlo. A Alberto Fabra es imposible calificarlo como president de la Generalitat. Fue designado a dedo por Mariano Rajoy --recibió su inesperada llamada cuando estaba de compras en El Corte Inglés de Castelló-- para tapar los escándalos que salpicaban al Consell de Francisco Camps. Fabra tuvo que pasar la tortura que significada sentarse todos los días en un despacho con los cajones vacíos, pues algunos compañeros de partido se habían llevado hasta los céntimos. Una temporada muy dura donde no pudo ni siquiera proyectar una carretera o un simple colegio. No le dejaron ni para tabaco... Hasta que llegaron las elecciones y, como era lógico y natural, los valencianos enviaron al PP a la nevera del ostracismo.

Llevarse los palos Para agradecer los servicios prestados y olvidar ese mal trago de poner la cara para llevarse los palos que merecían esa banda de esquilmadores metidos a políticos, el PP premió a Fabra con un puesto de senador por designación territorial y ahora, por sorpresa, ha aceptado ser cabeza de lista por Castellón para las elecciones autonómicas. Alberto, que es buena gente, acepta la jugada de Carlos Mazón, pero los votantes deben saber si estamos ante un simple gancho electoral. Eso de compatibilizar ambos cargos equivale a no estar centrado en ninguno. No veo a Alberto de acólito de Mazón, si gobierna el PP. Y tampoco cuatro años en el banquillo, si siguen en la oposición. Malabarismos. Subdirector de Mediterráneo