Estem a 23 dies del 28 de maig i ens juguem molt per seguir construint un Castelló acollidor que cuida les persones i que consolide les transformacions que hagueren sigut inimaginables sense Compromís al govern. I, soc i som conscients que queden moltes coses per fer, però volem seguir treballant per crear una ciutat de drets, serveis i oportunitats per a totes i tots.

Volem i treballem per uns serveis públics de qualitat. Per a una millor sanitat, una millor educació, que impulsen al tercer sector i amb polítiques actives per la inclusió. Les darreres crisis han posat de manifest que el paper de les institucions ha de ser el de actuar com un escut social, per què necessitem protegir allò que ens cuida i que garanteix el nostre benestar com a societat, i aquest sempre és un eix prioritari per a Compromís.

Nou centre de salut a Sequiol

Cal donar un nou impuls a la sanitat. Volem augmentar la inversió per donar-li un gir de 180 graus a la sanitat, com hem fet amb l’Educació. I, per Castelló ho tenim clar: dotarem de més recursos a l’atenció primària, d’un nou centre de salut a Sequiol per descongestionar Palleter, d’Urgències 24 hores al Raval Universitari i continuarem lluitant per avançar i fer realitat el nou Hospital General amb habitacions d’ús individual i personal necessari per garantir el bon funcionament de tots els serveis, perquà és una infraestructura vital per a Castelló, i els ho dic, malauradament amb coneixement de causa, i agraïnt des d’ací a tot el personal el magnífic treball que fan cada dia.

En educació, hem fet molt però volem fer més. Seguirem dignificant aules, amb escoles noves, com l’Elcano, Mestre Canós, Armelles i Bisbe Climent. Superarem les 500 places de 2 anys a tots els centres, completant la xarxa pública de 0-3 anys. A més a més, generarem una FP forta i arrelada al territori, amb el nou centre al Grau per a la família marítimo-pesquera, i l’ampliació del Vicent Castell per a la Química. I no ens oblidem dels Conservatoris, una fita que es sumarà als 103 milions d’inversió educativa del pla Edificant a la ciutat.

Per a un Castelló amb més i millors serveis públics, cal continuar lluitant per unes polítiques inclusives, garantint el dentista als col·lectiu vulnerables i l’atenció de la salut mental als centres sanitaris i educatius. I construint més places públiques per a gent major d’acord amb un nou model d’envelliment que fomente l’autonomia, començant amb la nova residència al carrer Onda, i als centres de dia i ocupacionals. Exemples? Els en dic tres: reforçarem el funcionament del Centre d’Alzhéimer La Pineda, el nou Centre de Párkinson i l’ampliació d’Ateneu a Tetuán XIV. Un Castelló per a totes i tots.

Candidat a l’alcaldia de Castelló per Compromís per Castelló