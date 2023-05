Perquè l’Alcora guanye

Tenim el pla i l’equip. Amb experiència, noves idees, vocació, capacitat, talent, ganes… i a foc lent --que ix i sap millor-- hem cuinat un projecte que reuneix tots els ingredients per tal de donar un gran impuls a l’Alcora. Sense persones, no hi ha projectes. Jo, la veritat, no puc estar més il·lusionat ni més orgullós de l’equip que hem format. Persones que han decidit fer un pas endavant, valent i decidit, pel seu poble i que representen a molts sectors i sensibilitats.

Amb la vocació de servei i la passió per l’Alcora com a motor, cada peça és fonamental dins de l’engranatge d’una maquinària destinada a donar forma, impulsar i fer realitat tot un pla d’acció per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Sumem experiència en la gestió i la incorporació de nous companys i companyes. Noves cares en l’àmbit polític, però àmpliament conegudes al nostre poble, perquè estan molt vinculades al món de l’associacionisme alcorí. Sumem persones preparades, amb talent i grans idees. Complim els nostres compromisos Estic totalment convençut que el projecte socialista és el projecte que l’Alcora necessita per tal de seguir creixent i progressant. El treball que hem realitzat durant aquests anys és el nostre millor aval i la garantia que complim els nostres compromisos amb la ciutadania, i així continuarà sent si els alcorins i alcorines tornen a atorgar-nos la seua confiança. Ha sigut una legislatura complicada a causa de la pandèmia, però, malgrat les dificultats, hem aconseguit molt. Hem deixat l’Ajuntament amb deute zero, hem posat en marxa importants projectes i serveis, hem assolit un rècord de subvencions, hem impulsat la primera estratègia europea, hem posat a l’Alcora en el mapa, hem fet, juntament amb les associacions, que estiga més viva que mai... Ara volem continuar recorrent camí amb nous projectes i anar recollint els fruits que hem sembrat en tots aquests anys. Volem seguir amb eixe gran projecte de present i futur que és l’Alcora 2030. S’ha fet molt, però encara queda molt per fer, eixa és la realitat. Tenim un full de ruta molt clar i definit, un gran projecte, moltes propostes, i un gran equip perquè l’Alcora guanye. Fem poble! Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló