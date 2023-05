Por fin, presupuesto

Por fin, hoy, 5 de mayo, aprobaremos el presupuesto municipal que regirá Vila-real en este año. Y digo por fin porque lo que hemos vivido en este presupuesto --y lamentablemente no es la primera vez-- ha sido un verdadero calvario. Un calvario que tiene responsable y nombre propio claros: las sentencias y los empastres del Partido Popular de Folgado y Casabó.

Desde que empezamos a prepararlo hasta el día de hoy ha pasado más de medio año, porque, cuando ya teníamos todo listo y cuadrado para aprobar las cuentas, un nuevo varapalo urbanístico nos obligó a recalcularlo todo e incluir el pago de 500.000 euros más para uno de los empastres que nos dejó el PP en herencia. En esta ocasión, por la gestión del suelo del Centro de Tecnificación Deportiva, edificio que, por cierto, nos ha costado ya 35 millones de euros del bolsillo de todos los valencianos y valencianas, entre obra, sobrecostes y deficiencias que hemos tenido que ir reparando.

Pero el calvario no acabó aquí. Después de la sentencia del CTE, vinieron más: 289.000 euros por una expropiación de la ronda Suroeste y otra por una reserva de aprovechamiento fruto del modelo perverso que generó la gestión urbanística del PP: 800.000 euros más que descuadraban las previsiones presupuestarias, por lo cual decidimos esperar a la liquidación del año pasado para que no nos impacten este año.

Pero es que todavía hay más. Porque cuando tuvimos el presupuesto aprobado inicialmente, una de las alegaciones que nos presentaron y que hemos tenido que resolver vuelve a tener al urbanismo del PP como protagonista: los 600.000 euros que los propietarios de terrenos en la prolongación de la avenida de Francia nos reclaman ahora porque el PP de Folgado y Casabó les ocupó el suelo en 2009 sin expediente alguno. Sentencia que los abogados del Ayuntamiento recurrirán y para la que hemos pedido medidas cautelares de suspensión en defensa del interés general de Vila-real.

Responsables de esta ruina

Pese a que los responsables de esta ruina y riesgo de quiebra miren a otro lado y no contesten ni siquiera a la publicación con transparencia absoluta de toda su nefasta gestión o que otros prefieran mirar hacia otro lado, esta es la situación habitual de gestión de dificultades económicas del Ayuntamiento de Vila-real. Pero como siempre hemos hecho, trabajaremos con prudencia, con responsabilidad, y desbloqueando todos los inconvenientes para seguir avanzando, gestionando el pasado, el presente y el futuro, porque, como he dicho muchas veces, Colorín Colorado, este cuento no ha acabado. Nos quedan unos años aún para sanear adecuadamente el Ayuntamiento después de todo lo que pasó con el PP.

Quiero agradecer a los técnicos municipales todo el esfuerzo realizado para poder aprobar el presupuesto a pesar de los continuos obstáculos. Y también mi agradecimiento especial a los sindicatos, con los que hemos llegado a un acuerdo desde el diálogo y por unanimidad para actualizar los complementos de destino en la plantilla municipal, otra de las alegaciones que resolvemos hoy para poder aprobar definitivamente las cuentas de 2023. Ahora el reto y mi compromiso es dar el espaldarazo definitivo para aprobar la primera RPT de la historia de Vila-real. Un instrumento para seguir modernizando y reforzando nuestro Ayuntamiento para un mejor servicio público a la ciudadanía.

Alcalde de Vila-real