Estimem la platja Casablanca

La platja Casablanca d’Almenara ha recuperat enguany la Bandera Blava que ens distingeix per la qualitat de les nostres aigües, els bons serveis, l’accessibilitat, i les condicions ambientals. Aquesta és la divuitena vegada que ens concedeixen el guardó per a la nostra mar, el que demostra les seues qualitats.

I dic recuperem, perquè l’any passat no ens la van poder donar per un motiu important, estàvem en plenes obres dels espigons. Ara una vegada acabades les necessàries esculleres, el guardó europeu tornarà a onejar a la nostra mar. Unes obres històricament demandades, executades pel govern d’Espanya encapçalat per Pedro Sánchez i que ens protegiran millor dels temporals marítims i també serviran per a dotar a la nostra mar d’un nou impuls turístic i econòmic de futur i que ja comencem a veure.

Ara, una vegada construïdes les esculleres, obres que acabaren ja dins del passat estiu, és el moment de dotar a la platja de totes les infraestructures, cosa que farem enguany. Així, en breu començarà la instal·lació de les passarel·les, dutxes, rentapeus, així com de la resta d’elements necessaris.

També estos dies, des de Costes s’està actuant a la zona Sud de la nostra platja amb moviments i aportacions de graves procedents de la pròpia Gola de Queralt per a recuperar i millorar la zona. Aquesta àrea Sud de la platja Casablanca és la que volem seguir millorant i protegint, qüestió que ens marquem com a repte, que a ben segur, aconseguirem.

Platja accessible

Per altra part, aprofitant les millores a la platja Casablanca, enguany contarem amb una nova platja accessible, que anirem ampliant poc a poc. Aquesta se situarà en el punt on comença el passeig marítim de fusta, al final del barri antic del nucli marítim. El nou espai accessible, sumarà nous serveis a les habituals cadires i crosses amfíbies, incorporant una grua transportadora, així com també una zona de pèrgola i ombratge. També hi haurà passarel·les rígides i unes passarel·les enrotllables sostenibles adequades per a les persones amb mobilitat reduïda. En successives fases, aquesta dotació continuarà incrementant-se per a atendre altres sectors amb diversitat funcional, així com també es buscarà aconseguir l’accessibilitat universal.

Com es pot vore, la platja Casablanca està millorant i el nostre propòsit és seguir donat passos per a seguir eixa millora que obriga les portes a un nou impuls turístic i econòmic per a Almenara.

Alcaldessa d’Almenara