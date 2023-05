Mayo de 2023, una tribuna y un candidato a la alcaldía de su municipio. Lo frecuente es que en las líneas que siguen se encontrasen las propuestas que estos días hemos tratado de hacer llegar a nuestras vecinas y vecinos para convencerles de que nuestra candidatura y nuestro programa electoral es el que mejor recoge sus inquietudes y el que más les representa. Pero no.

Tras más de dos décadas en política he aprendido que para ser servidor público, lo primero que hay que ser es buena persona. Así y solo así podemos trasladar de forma creíble nuestros programas electorales a la ciudadanía porque de esto va la política, de personas que pretendemos hacer cosas para mejorar la vida de los demás. La política no va de nadie contra nadie, sino de trabajar siempre por sumar y aportar.

Hoy, en plena precampaña electoral, no voy a hablar de propuestas electorales; voy a destinar este altavoz para felicitar y agradecer a mi madre su amor y apoyo incondicional.

Los políticos, aunque demasiado frecuentemente lo olviden algunos, tenemos familia que disfruta pero también sufre con nosotros las consecuencias de la exposición pública.

Son importantísimas

Mañana, como cada primer domingo de mayo, es el día de las madres y en medio de esta vorágine de propuestas programáticas, presentaciones de candidaturas, actividades, comunicados y eventos varios cara a las próximas elecciones, siento que les debemos tanto que lo justo, lo necesario, es que nos paremos a decirles lo importantísimas que son para nosotros, han sido y serán.

Si yo me desvelo, ella no duerme; si yo sufro, ella lo hace conmigo; si me hieren, le duele más que a mí.

Esta precampaña ha arrancado difícil, con insultos y agravios muy difíciles de digerir, así que sirvan estas letras para que ella, como tantas otras madres, sienta lo importante que es, lo indispensable que ha sido siempre y que la quiero y la querré para siempre porque quien soy yo hoy es gracias a ella.

T’estimo mare.

Candidato a la alcaldía de Peñíscola por el Partido Popular