Vamos a contar mentiras

Llega la campaña electoral y los candidatos van a contarnos, tanto si queremos oírlas como si no, todas las ocurrencias, por muy disparatadas que sean, que les han venido a la cabeza para mejorar el futuro de sus municipios, provincia y comunidad.

Escuchar a Ximo Puig, tras ocho años en el poder, hablando de mejorar la sanidad pública, los servicios administrativos, la financiación autonómica, los servicios de cercanías, las carreteras, la educación pública, etc, será para echarse a llorar. O a reír.

Oír a docenas de alcaldes, mediocres hasta decir basta, responsabilizando a la oposición de sus múltiples fracasos dará náuseas, o mucha risa, según el carácter de cada cual. Ver a los responsables de muchos de los fiascos de esta bendita tierra, prometiendo el paraíso mediterráneo durante la próxima legislatura, no tendrá desperdicio.

Entretenidos

En definitiva, queridos lectores, vamos a estar entretenidos. En un tiempo posmoderno en el que la mentira, la más burda manipulación de la opinión pública y la tergiversación más obscena se han convertido en herramientas políticas, la cosa pinta mal. Cuando la miseria entra por la puerta, el amor salta por la ventana, dicen. Y cuando la mentira ha entrado en la política española como un elemento tan válido como la verdad, la auténtica democracia se ha ido a hacer puñetas.

No puedo aconsejarles nada, queridos lectores. No tengo una varita mágica que les pueda ayudar a diferenciar entre verdad y mentira, información y desinformación, entre sinceridad y manipulación. Solo puedo decirles que, quizá, esta vez acertemos al introducir la papeleta en la urna. Y si no, si entre unos y otros nos la vuelven a dar con queso, tomémonoslo con resignación. Con ironía y espíritu crítico. Que nadie nos quite las ganas de reírnos de todo y de todos.

Escritor