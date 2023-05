Hoy es el día de la Madre. Desde hace más de 100 años se celebra en nuestro país esta fecha, a partir de una iniciativa del gobierno que repartió flores a los pequeños para regalar a sus madres. Su finalidad era enseñar a los niños a respetar, no solo a sus madres, sino a las madres de los demás y a las mujeres en general.

Hace años se realizó una encuesta para elegir cuáles eran las palabras más bonitas del mundo. Las tres primeras, y en este orden, fueron: amor, vida y madre. Sin duda, tres vocablos análogos.

Los seres humanos somos los únicos que nacemos en desamparo, es decir, que recién nacidos no podemos valernos por nosotros mismos, necesitando de otro para sobrevivir, la madre.

Absoluta devoción

Es ella quien, literalmente, nos sostiene. Sostener implica cuidar, respaldar, proteger, escuchar, ayudar, guiar, aconsejar y cobijar. Y, todo ello, para siempre y con absoluta devoción. Porque el vínculo que se establece con una madre es algo único, que tiene de fondo ternura, cercanía y enseñanza. Este vínculo, es el que hace que un niño crezca feliz y seguro.

Existe una relación directa entre la estructura de nuestra personalidad y la forma en la que se llevó a cabo ese lazo afectivo con nuestra madre. Este vínculo nos programa de una manera psicológice para poder afrontar la vida de una manera o de otra, fijando unos patrones de comportamiento que influirán en la toma de decisiones y en nuestro comportamiento futuro. Todos contamos con distintos vínculos a lo largo de la vida, pero el único incondicional es el de la madre.

Una madre nunca está sola en sus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces: una por sí misma y otra por su hijo. Y es que cuando se dice que madre no hay más que una, no se hace referencia solo al número, sino a la función que cumple en nuestra vida. Porque, como dijo Rudyard Kipling, «Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a las madres».

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)