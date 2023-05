Jo sóc el camí de la veritat

El capítol 6 del llibre Fets d’Apòstols evoca un canvi profund dins el creixement de l’Església primera: els nous adherits a Jesucrist també són anomenats deixebles, igual com els qui havien seguit el Jesús històric ja des de Galilea i fins a Pentecosta. Ara veiem deixebles de llengua grega en relació dificultosa amb els deixebles nadius de llengua aramea. L’augment dels membres de la Comunitat, amb tensions internes entre els grups, provoca la necessària intervenció dels Dotze que fonamenten la seva decisió en un criteri d’escala de valors: «No estaria bé que nosaltres, els Dotze, deixéssim la predicació de la Paraula de Déu i ens poséssim a distribuir l’ajuda entre els pobres».

La missió d’autoritat dels Dotze és un servei a la unitat de la Comunitat. Tots escolten la veu autoritzada dels Dotze que s’ocuparan de la pregària i del Ministeri de la Paraula; i tots són convocats a buscar entre ells mateixos uns candidats aptes pel nou servei eclesial: «Busqueu set homes de confiança amb qualitats que els facin de fiar, plens de l’Esperit Sant i de seny». Llavors els Apòstols, després de pregar, els imposaren les mans com a signe del do de l’Esperit i de comunió eclesial. Tot un model d’actuació per a solucionar problemes intraeclesials.

Discursos de comiat

La segona part de l’evangeli de Joan (cp 13-21), abans del relat de la Passió i Resurrecció (cp. 18-21), presenta discursos de comiat on Jesús s’adreça quasi en exclusiva als seus més íntims, resumint en forma de testament el missatge evangèlic.

Afirmant solemnement que «Jo soc el camí, la veritat i la vida», ens està dient Jesús quin és el camí que ens cal recórrer, quina és la veritat que hem d’aprendre i quina és la vida que hem de viure.

Camí, veritat i vida són tres substantius que indiquen la triple funció específica de Jesús com a mediador (camí), com a revelador (veritat) i com a salvador (vida).

Perquè Jesús és la Revelació del Pare, a qui ens l’ha donat a conèixer.

Administrador diocesà de Tortosa