L’UJI és una universitat compromesa amb el seu entorn i les personesque formen part de la comunitat universitària. Fruit d’aquest compromís, naix el I Pla de Salut Integral 2023-2026, una aposta institucional per promoure la salut física i el benestar emocional de la seua comunitat, i de la societat en el seu conjunt.

Aquest pla d’acció cerca enfortir l’UJI com a universitat saludable, i defineix les línies estratègiques per a complir amb una sèrie d’objectius i accions consensuades amb la comunitat universitària per a millorar la seua salut. Els 4 eixos estratègics que conformen el pla inclouen, de manera transversal, la sostenibilitat, igualtat i la perspectiva de gènere, com a valors rectors.

Aquest propòsit es fonamenta en la premissa que erigeix l’universitat com un espai idoni per a promoure la salut per la confluència de funcions com ara ladocència, la investigació i la transferència social. El Pla UJI de Salut Integral pretén afavorir el treball d’educació per a la salut dins la Universitat, així com l’intercanvi d’experiències amb altres institucions i agents educatius i sociosanitaris. El pla pretén dotar a la comunitat universitària d’un instrument per afavorir les seues competències d’autocura i cura de l’entorn social i ambiental, i intentar preservar diferents aspectes de la salut sense substituir els serveis de sanitat pública, que son competència d’altres institucions amb les que treballem per buscar sinergies, com les conselleries i ministeris de sanitat, educació i universitats.

Per al seu disseny, ha estat essencial comptar amb la participació de representants dels diferents col·lectius i tindre en compte tant les seues necessitats com les fortaleses i potencialitats de la nostra Universitat. L’UJI porta molts anys alineada amb xarxes nacionals, autonòmiques i locals que pretenen millorar la qualitat de vida de les persones que treballen i estudien a les universitats. Aquest pla aprofita les sinergies amb aquestes xarxes i l’experiència acumulada des de fa més de tres dècades per diferents serveis, programes i unitats dedicats a la promoció i atenció de la salut en l’entorn universitari, entre els que destaquem l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, el Servei d’esports i UJI Hàbitat Saludable.

Creació d’un portal web

El Pla UJI de Salut Integral es preveu implementar al setembre, amb l’inici d’un nou curs acadèmic, amb un programa anual d’activitats formatives, de sensibilització i conscienciació, centrades en potenciar la prevenció primària i secundària de malalties físiques i mentals en grups vulnerables a l’estrés derivat dels reptes de la vida universitària. Dins de les accions previstes, destaquem la creació d’un portal web (www.uji.es/salut/), amb un mapa interactiu en línia que integra els recursos de salut al campus vinculats amb 6 categories (alimentació, activitat física, benestar emocional, sexualitat, addiccions i salut laboral) i afavoreix la col·laboració entre serveis.

El pla aspira a ser un instrument a l’abast de l’estudiantat, el professorat, el personal investigador i d’administració i serveis, per a millorar la seua salut física i l’estat emocional. La seua difusió i implementació ens permetrà visibilitzar i potenciar els recursos de salut al campus, i establir protocols i itineraris interns de detecció, atenció i derivació de casos entre els serveis i agents de salut. Des d’aquest plantejament compartit, amb una visió integral de la salut que considere l’importància del benestar físic i mental, i amb el suport institucional que inclogue la salut entre les seues línes estratègiques i la participació de la comunitat universitària, podrem enfortir l’UJI com un entorn saludable i sostenible.

Vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable

Vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat