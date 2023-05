La magia de las elecciones

El próximo viernes empieza la campaña electoral. Aunque claramente ya se está en campaña, la verdad es que la campaña oficial empieza en cuatro días. Y después de la campaña, las elecciones y su magia. Ese día el pueblo, todos nosotros, expresaremos un deseo en las urnas, y el resultado nos gustará o no nos gustará, pero sea cual sea, coincida con nuestras preferencias o no, ganará la democracia. Se puede gobernar en solitario o mediante pactos, pero las reglas están puestas, podremos quejarnos o alegrarnos, pero debemos reconocer que el resultado será el que el pueblo exprese en las urnas y de ahí la importancia de acudir a votar.

El próximo domingo 28 de mayo acudamos a nuestra cita con las urnas, tomemos una decisión, y ese mismo día por la noche alegrémonos o disgustémonos, pero ese acto de ejercer el voto hará que aportemos un granito de arena fundamental a nuestra convivencia democrática y nos facultará a poder opinar en los próximos cuatro años, si se cumplen las promesas o no.

Construir un proyecto de ciudad

Es muy cómodo criticar y criticar, y no hacer nada, ni siquiera votar. Acudamos, ejerzamos nuestro derecho y deber con la democracia. Contribuyamos a construir un proyecto de ciudad y Comunidad con nuestro voto. Porque la opción que salga de las urnas será la que marcara nuestro rumbo, en lo local y lo autonómico, los próximos cuatros años.

Podía haber utilizado estas líneas para hacer campaña, aunque todavía no haya empezado ¿o sí? Pero prefiero utilizarlas para hacer este humilde llamamiento a las urnas, a todos, para que gobierne quien gobierne sea a través de un proceso electoral que refleje la opinión de la mayoría de nuestra sociedad.

Para acabar, tan solo expreso un deseo, gane quien gane, en las Cortes, en la Diputación, en la capital o en el pueblo más pequeño, que gobierne por el bien común. Puede que compartamos ideología, puede que no, pero sea de una forma o de otra que no dejemos a nadie a un lado por no pensar como el ganador. Nos vemos el domingo 28 de mayo.

Alcalde de Moncofa