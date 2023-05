Perquè guanye la Vall

Estem en un moment decisiu per a fer realitat el desig comú de la Vall d’Uixó. Ara és el moment de plantar la llavor que farà avançar la nostra ciutat els pròxims 40 anys. El 28 de maig els vallers i valleres decidirem si seguir avançant o tornar enrere. És l’hora que puguem desplegar al 100% el nostre projecte de ciutat, sense condicionants al present i al futur de la Vall.

Amb eixe objectiu en pocs dies donarem a conéixer públicament el nostre programa de govern per a la majoria, en el qual totes i tots tenim cabuda, perquè ha sigut redactat amb les aportacions i propostes de la societat vallera a través d’un procés de diàleg i de reflexió amb associacions, entitats i persones particulars. Es tracta d’un projecte per a tu i per a les persones que heu fet créixer la nostra ciutat. Per als qui vau vindre fins ací i vau fer de la Vall la vostra llar i per als qui arreplegaran la llavor que sembrem.

Este programa de govern serà un document obert, viu i flexible, perquè l’experiència de govern ens ha demostrat que cal anar més enllà de la foto fixa d’un moment. La legislatura que deixem enrere ha evidenciat que una pandèmia o una guerra poden alterar els nostres plans de la nit al matí. Per això no puc prometre que no tornarem a patir una pandèmia o qualsevol altra adversitat. Però sí que si tornem a veure’ns en situacions complicades sabrem donar una resposta solvent a les adversitats. Si quan el vent bufava en contra hem sigut capaços de seguir fent avançar la Vall, què no aconseguirem amb el vent a favor?

L’arribada de noves empreses

El programa de govern serà el nostre contracte bàsic amb la ciutadania, però mitjançant l’escolta activa i la participació anirà actualitzant-se durant estos quatre anys perquè sempre guanye la Vall. La generació d’ocupació i d’oportunitats serà l’eix principal. perquè la pròxima legislatura serà clau per a l’arribada de noves empreses a l’ampliació del polígon Belcaire i per a desenvolupar noves àrees industrials que ens convertisquen en el pol industrial, logístic i d’ocupació de la Plana Baixa.

També donarem el lloc que mereixen l’atenció de l’espai públic i del repte climàtic; la promoció de l’esport, la cultura, l’activitat social i el benestar de la gent; i la cura del patrimoni. I com a pilars bàsics l’educació pública i les polítiques transversals de joventut, amb la posada en marxa d’un pla per a facilitar l’accés a l’habitatge amb lloguers asequibles que permeten als joves i a les famílies quedar-se al seu poble.

El nostre millor aval és allò que ja hem fet i complit. En la campanya electoral del 2019 vam prometre la construcció del pont de connexió entre els polígons perquè sabíem que era la condició indispensable per a ampliar el polígon Belcaire. Hui les obres són una realitat i a finals del mes d’agost estaran acabades. Tenim paraula i l’inici del nou pavelló poliesportiu i del nou col·legi Rosario Pérez són imminents perquè hem fet els deures tot i els obstacles que ens hem trobat pel camí en els últims quatre anys. Tenim el millor projecte de ciutat i el millor equip per a seguir portant-lo endavant. I compte amb tu perquè guanye la Vall.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó i candidata socialista