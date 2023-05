El significado de soñar con toros

Suelo dormir bastante bien, tengo la conciencia muy tranquila y sueño mucho, normalmente con sueños agradables, de hecho había una época en mi juventud que eran de risa y me carcajeaba. No soy muy dado a buscar significativos exóticos de las cosas. Sin embargo suelo soñar de modo recurrente, entre otras cosas, con toros. Me entró cierta curiosidad sobre por qué pasaba esto.

Me gusta el arte de la tauromaquia, he estado en numerosas corridas y en diversas ferias taurinas y en los sanfermines bastantes veces y siempre me lo he pasado fenomenal, pero desde luego nunca he querido ser torero. Así que me puse a investigar y lo primero que veo es que soñar con toros es sinónimo de muchas cosas positivas. Olé qué bien. Todas las cualidades de los toros envuelven el significado de los sueños donde aparecen. Significa que mostramos mucha entereza ante situaciones adversas y que somos capaces de vencer nuestras inseguridades.

Etapa de nuevos retos

Lo simbólico de este animal nos lleva a la valentía, la fuerza, la tenacidad, la libertad, la pasión, la nobleza, el arte y a la belleza del campo. Lo cierto es que el significado puede cambiar dependiendo del contexto. Así, si un toro negro te da miedo o ansiedad es sensación de vulnerabilidad y de inseguridad o que estás en una etapa de nuevos retos y desafíos. Si son toros que corren sueltos, que es lo que me suele ocurrir, es sinónimo de ganas de aventuras y viajes. Si es un toro bravo es que tu autoestima está muy alta, te crees imparable. Nunca me embisten, ni me arrollan, aunque a veces me persiguen y me toca correr o ponerme a cubierto. Desde luego nunca me producen miedo, más bien lo contrario, así que espero seguir soñando mucho tiempo y que todos tengáis sueños agradables.

Notario y doctor en Derecho