No me callarán

No me gusta realizar este tipo de artículos, pero me veo en la obligación de hacerlo después de alguna noticia publicada que falta a la verdad y trata de atacar mi honorabilidad.

El PP ha dicho que la Junta Electoral me había «apercibido» por saltarme la legislación en precampaña. Verdad a medias. Cierto es que, tras varias denuncias del PP, la junta electoral de zona me había apercibido. Lo que callan es que dichas resoluciones no eran firmes y este que les habla las había recurrido al considerarlas no ajustadas a derecho. Y no rectifican cuando han llegado las resoluciones y que me han dado la razón.

Sé que están nerviosos, y motivos tienen. No debe ser fácil que un grupo de vecinos, sin más estructura que su ilusión, hagan peligrar a gigantes en política. Pero no justifica este acoso y derribo, y su campaña de mentiras. Me quieren callar, silenciar, apartar. Pero no podrán.

¿Saben qué cuestiones han llevado a la junta electoral y que me han dado la razón? No quieren que publique en redes sociales. Especialmente dos vídeos que hice comunicando a mis vecinos el inicio de las obras de espigones en la playa y la concesión de una subvención europea de más de 700.000 euros para obras del Casal Jove. Cualquier noticia o entrevista que me realizan medios de comunicación para hablar de gestión y/o propuestas de futuro. Han llegado a denunciar que invitásemos por redes sociales a nuestros vecinos a acudir a nuestra presentación de candidatura. ¡Ojo!

La última denuncia que me ha llegado este viernes y que me ha tocado recurrir también... es por escuchar a mis vecinos los miércoles en el mercado.

Es tal su acoso que esta pasada semana pidieron a la junta electoral que me abrieran un expediente sancionador, cuestión que gané en recurso.

Son decenas las denuncias presentadas. Y de momento, la totalidad de recursos que se han resuelto han sido a mi favor. Aún quedan un par por resolverse. En unos me ha dado la razón la propia junta electoral de zona y, en otros casos, me ha tocado pelear hasta la provincial o la propia Junta Electoral Central.

Y no. No nos van a callar. Hablarán las urnas el próximo 28 de mayo.

*Alcalde de Nules