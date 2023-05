Béns preciosos

Sempre fem memòria d’alguna cosa quan l’hem perdut o ja no està, quan ja és massa tard per recuperar-ho. A Xodos no volem que ens passe això. Ens referim a la sequera que patim pel canvi climàtic i que fa tindre en perill un bé tan bàsic i necessari com és l’aigua. Necessari per a la vida quotidiana de les cases, però també per als negocis actuals i els que han de vindre.

Ens juguem la prosperitat del poble. L’aigua ha sigut i és un mal de cap per aquesta corporació i per a les que han estat abans. I cap ha trobat la solució. No és fàcil de gestionar l’abastiment d’aigua al poble, ja que has de preveure quina quantitat d’aigua serà precís per a una població fixa entre setmana de 70-80 habitants i un altre satèl·lit que viu els caps de setmana de 300-400. O més que acudeixen als actes multitudinaris com ara els pelegrins de les Useres o la Penyagolosa trails. De ben xicotets recordem el tac-tac de la màquina foradant per tractar de trobar l’aigua. Accions Des de l’Ajuntament de Xodos hem fet la nostra tasca impedint perdre el que no ens sobra. Així hem substituït en els últims dos anys tota la infraestructura, ja que és vella i pateix moltes fugues. També hem gestionat l’obra de substitució de la línia d’alimentació al poble, també vella i constantment amb problemes d’obstruccions per la calç. Hem garantit l’abastiment a la població utilitzant cubes, finançades per la Diputació de Castelló. Ara toca fer un pas endavant i buscar una solució a llarg termini. Des de la Diputació existeix un pla de l’aigua per interconnectar les fonts d’abastiment per portar aigua de les dessaladores vora del mar a prop del pic Penyagolosa i que arribe a les nostres cases, espais públics, l’agricultura, ramaderia i negocis, entre altres. Aquesta obra és necessària perquè les poblacions venidores puguen tindre un espai on viure i quedar-se amb un bé fonamental com és l’aigua. És per això que les institucions hem de treballar conjuntament per trobar, també, un segon pou per al poble que siga garantia de vida per a Xodos. Alcalde de Xodos