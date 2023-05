Educar para el presente y el futuro

Estos días, y otros no muy alejados, las noticias nos informan sobre hechos que en esta época sorprenden por su crudeza e incivilización. Hoy son las agresiones sexuales, incluso a menores, que socavan los fundamentos de nuestra sociedad; ayer fueron tiroteos mortales en escuelas. Y, continuamente, casos de bullying que se producen en el mundo escolar, que desembocan, algunos, en el suicidio o en algo similar, que ya es decir. Hace unos días, en este mismo periódico, se relataba del caso de una familia castellonense cuya hija, menor, tuvo que mudar de escuela para evitar esos atropellos. Y así, con demasiada frecuencia, aparecen noticias que mueven a la reflexión.

Educación

La costumbre --por no hablar de otras causas-- atribuye el motivo a la educación, dicho de una manera general. Incluyendo, naturalmente, al factor que más sobresale en ella: la escuela, que suele ser el receptáculo en donde parece alojarse, pero no es el único, aunque sí el más visible dentro de la educación formal, la reglada. En ella interviene --debe intervenir-- la educación familiar, la educación que se genera en el seno de la familia, los valores que en ella se practican, etc. Es cierto, como suele decirse, que somos como somos, pero como afirmaba el filósofo Kierkegard, «no debemos continuar siendo como somos». El porvenir es una puerta que se ha abierto ante nuestros ojos y debemos preparar a nuestras generaciones, todos, para traspasar ese umbral y contribuir con ello a rechazar lo que no se corresponde a nuestro modelo tradicional y cambiar nuestra actitud a las nuevas situaciones que los tiempos nos deparan.

Humanismo científico

La tarea es de todos. Se impone un humanismo científico, es cierto, pero también un humanismo integral que haga posible la comprensión del mundo en que vivimos. La nueva educación es una filosofía que parte de la visión personalista del ser humano, una visión de los valores humanos; la educación entendida como función de la sociedad, asumiendo la responsabilidad en el proceso educativo por parte del docente, de los padres y la sociedad, con el fin de desterrar esa lacra que nos ha invadido en estos tiempos y que, entre todos, debemos desterrar de nuestras escuelas y de nuestra sociedad. Necesitamos erradicarla y contribuir a ello todos conjuntamente, docentes, padres y sociedad en general.

Profesor