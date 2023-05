La fórmula era: «Pan y circo»

La fórmula que utilizaban los romanos para tener amansado al pueblo era la de «pan y circo». Es decir, que mientras tuvieran a la plebe con la tripa llena y entretenida con los leones y los gladiadores, las élites gobernantes podrían seguir gobernando sin dolores de cabeza.

En Onda, donde parece que quieren seguir esta locución romana, se han olvidado en el actual ayuntamiento la parte del «pan». Ahora bien, «circo» todo el que queramos. Sepa la provincia que están todos invitados a cargo de los bolsillos de los ondenses a los espectáculos que, de aquí a la Feria de Onda, se celebrarán en nuestro municipio. Y como decía el actor Xavi Castillo disfrazado de capitán moro: «Açò ho pague jo».

Artistas

Que si Alejandro Sanz, que si Marea, que si El Barrio, o la chica de Camela, o la Onda Flamenca y decenas de actos más. Todo ello, no cabe duda, muy divertido.

Pero, ¿y el «pan» qué? No sé si os habréis dado cuenta de que la mayoría de las fábricas de azulejos que había en el siglo pasado (S. XX) se están transformando en almacenes de palets de azulejos, que necesitan muy pocos trabajadores para gestionarlos, apenas el que lleva la carretilla elevadora (el bouet) y poco más. No hay ni una fábrica de azulejos más. Todo lo más la planta de Amazon, de la cual no salen estadísticas de cuántos trabajadores naturales de Onda hay trabajando en ella. Es la Onda logística frente a la Onda industrial. La Onda lowcost frente a la Onda de trabajo de calidad y cantidad.

Economía

Y todo eso deteriora, como es lógico, nuestra economía, y las pocas fábricas que sobreviven están siendo afectadas por un proceso de absorción por las grandes (o la gran) azulejera que valora si quitar las máquinas y los hornos y dejar los techados para continuar poniendo palets.

Urbanista