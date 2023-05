‘Pels fets els coneixereu’

En 2019 afrontàvem la legislatura compromesos amb la ciutadania per a seguir promovent polítiques progressistes i socials. A hores d’ara, símbol de responsabilitat, hem complit la majoria de les propostes i continuem treballant en les que encara no s’han realitzat.

Barri oblidat

Un bon exemple és la regeneració de la Bosca, un barri oblidat pels governs anteriors. Ens vam comprometre i hem complit remodelant el carrer principal, convertint-lo en un bulevard amb voreres amples, mobiliari, arbres i nova il·luminació, amb prioritat per al vianant, per a passejar i disfrutar de l’entorn.

També al barri la Bosca ens vam comprometre a la reubicació dels Serveis Socials, amb més de 20 anys en instal·lacions provisionals en diferents baixos d’un edifici d’habitatges de la Generalitat de forma precària. Hem recuperat l’antic centre de salut, i n’hem gestionat la cessió per més de 30 anys, i destinat dos milions d’euros a la rehabilitació i mobiliari, amb l’ajuda de fons europeus. Actualment, els Serveis Socials municipals ja estan en el nou edifici.

A l’abril vàrem obrir el Centre d’Atenció Primerenca (CAP) comarcal per atendre a la població infantil amb discapacitat o risc de patir-ne, que ofereix prestacions de diagnòstic, coordinació amb els recursos comunitaris i atenció individual i familiar, a més del tractament fisioterapèutic especialitzat i logopèdic, i serveis de psicologia, pedagogia i estimulació.

Acció Social

En l’àrea d’Acció Social, només enguany destinem directament més de tres milions, i per a facilitar l’accés de les persones al món laboral 1.800.000 euros entre recursos municipals i aportacions d’altres administracions. A més, enguany hem tornat a congelar els impostos i les taxes municipals, mantenint tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar-ne l’accés a les bonificacions actuals, que afecten principalment les famílies nombroses, persones jubilades i comerços.

Ens vam comprometre amb el veïnat de Sant Blai a adequar l’entorn de l’ermita. L’estat de degradació en què l’havien deixat no era digne de l’ermita del nostre patró. Després d’invertir 530.000 euros, ha quedat un entorn digne i modern per al barri amb un jardí vertical i s’ha posat en valor les restes històriques.

Però encara hi ha moltes actuacions en execució. Que queden coses per fer és evident, però els darrers anys hem fet passos molt importants, a pesar de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna. Continuarem treballant pel futur per a construir el model de ciutat que volem, la de les persones, la protecció del nostre patrimoni, la seguretat en la mobilitat i la reactivació de l’economia local. Els nostres compromisos amb la ciutadania els transformem en realitats, perquè governem per a millorar la vida de les persones i el futur de la nostra ciutat.

Alcaldessa de Borriana