El PP garantiza el futuro de Vall d’Alba

No quiero pecar de falsa modestia y por eso, con toda la humildad del mundo, me atrevo a decir que me siento satisfecha del trabajo que he realizado al frente del Ayuntamiento de Vall d’Alba en los últimos 8 años. Queda mucho por hacer, es cierto, pero también es verdad que hemos avanzado con pasos de gigante… Y eso, a pesar de la pandemia del covid, que nos quitó para siempre a numerosos seres queridos y nos encerró en casa durante muchos meses, paralizando nuestra actividad diaria. Poniendo freno al crecimiento de los pueblos, las ciudades y hasta del país entero.

En estos últimos 8 años, hemos desarrollado desde el equipo de gobierno de Vall d’Alba una política encaminada a mejorar, día a día, nuestro pueblo a todos los niveles y la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros vecinos. Entre todos hemos convertido a nuestro pueblo en un espacio acogedor, amable y cada día más bonito… Un municipio con más y mejores servicios. Escucha activa Hemos avanzado mucho y muy rápido, pero todavía queda mucho más por hacer… El trabajo desarrollado en los últimos 8 años de gestión municipal está en las calles y plazas de Vall d’Alba. A la vista de todos. Todos los vecinos son conscientes de las muchas mejoras alcanzadas porque son, en su totalidad, respuesta a sus necesidades e inquietudes. Todas las obras puestas en marcha en los últimos 8 años son el resultado de una incansable política de escucha activa. ¿Qué quieren nuestros vecinos? ¿Qué necesitan los valldalbenses? Esa es nuestra filosofía de trabajo a la hora de programar las pequeñas y grandes obras. Y como parte de esa política, ya hay en marcha nuevos e importantes proyectos que se materializarán en la próxima legislatura. Porque los próximos 4 años deben ser la necesaria y lógica continuación del trabajo iniciado en 2015. Pero con las próximas elecciones del 28 de mayo no se cierre un ciclo, sino todo lo contrario. Ahora mismo ya está sobre la mesa el proyecto del nuevo colegio l’Albea, pendiente únicamente del OK de la Conselleria. Otra infraestructura que tomará forma es el primer centro de día para personas dependientes para lo que, si es preciso, el Ayuntamiento asumirá la inversión para adaptar las obras de adaptación de las dependencias de la antigua Comisaría, para luego cederlas a la Conselleria de Políticas Inclusivas y las active cuanto antes. Y también vamos a reclamar una residencia para nuestras personas mayores. El Auditorio Y, por supuesto, no podemos olvidar la construcción de lo que será el Auditorio de Vall d’Alba, en el espacio que antiguamente acogió la discoteca Susan-2, o el Centre d’Interpretació d’Aljubs en la Barona, dos actuaciones muy ambiciosas que ya están encarriladas. Y seguiremos plantando cara a las megaplantas fotovoltaicas que amenazan nuestro territorio. El apoyo y la colaboración de los vecinos nos hacen mantener la ilusión por seguir trabajando y mejorando nuestro pueblo. Nuestras energías están intactas y tenemos la experiencia necesaria para garantizar el crecimiento de nuestro pueblo. Vall d’Alba necesita al Partido Popular para asegurar su futuro porque todavía quedan muchas e importantes cosas por hacer. Candidata del Partido Popular a la alcaldía de Vall d’Alba