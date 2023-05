Demasiado ruido

Ya lo cantaba el gran Joaquín Sabina, uno de mis poetas cantautores preferidos y que, con el paso de los años, ha dejado de ser «tan de izquierdas» para darse cuenta de que solo abriendo los ojos y los oídos ha descubierto «las cosas que están pasando». Y es que, lejos de las ideologías y las propias visiones del mundo, al final en la sociedad siempre, lo tengo muy claro, acaba imperando la sensatez de las cosas y la valoración seria y sin complejos, que le son verdaderamente útiles al vecino de a pie.

Al igual que le ha pasado a Sabina, tengo la sensación de que hay grupos políticos, históricos y de nueva escena, que viven al margen de la realidad y de esa sensatez de la que hablaba, es decir, ni ven, ni escuchan. Por lo que, desde el atrevimiento que da el desconocimiento de las verdaderas necesidades de la ciudad en la que viven, se lanzan soflamas propagandísticas basadas en el descrédito personal del contrincante y en el engaño constante a los vecinos, a los que algunos usan en su propio beneficio, generando crispación y desprecio, en vez de trabajar en pro de un Benicàssim con una sociedad más cohesionada y justa.

La deriva más radical

Esa es la manera de hacer política de quienes solo vienen a servirse de ella, más preocupados por sobrevivir que por servir a la ciudadanía. Porque entre la deriva a la izquierda más radical del PSPV-PSOE con Podemos, el sectarismo ideológico pro independentista de Compromís, el fraccionamiento de hasta tres nuevos partidos en los que se ha convertido Vox, y el hundimiento de Ciudadanos, les hacen a todos estar más pendientes de sobrevivir a una cita electoral que proponer un proyecto real y de futuro para un Benicàssim que necesita avanzar y crecer, social y económicamente, de manera sostenible.

Miren, soy de las que opino que estas elecciones no van de quién lo ha hecho peor, si no de qué puedo hacer yo, para que todo vaya mucho mejor. Por eso, frente al humo de las ideologías, debemos apostar por las políticas útiles de quienes preferimos el diálogo, a la confrontación; la escucha activa de nuestros vecinos, frente a las propuestas de manual de partido; y el trabajo responsable y riguroso frente a la foto fija de parálisis de quienes en los últimos meses, desde la oposición, han intentando boicotear el trabajo del Ayuntamiento con decisiones y argumentos que, en alguno de los casos, han sobrepasado la legitimidad. En política, todo no vale.

Alcaldesa de Benicàssim