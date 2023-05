Trump y la vida privada

Querid@ lector/@, estos días un jurado ha declarado a Trump, al expresidente republicano de EEUU y aspirante de nuevo a la reelección, culpable de abuso sexual contra una mujer. Circunstancia que, siguiendo su estilo, ha aprovechado para decir que es mentira, que no reconoce la sentencia y que todo se reduce a una caza de brujas propiciada por algunos jueces y el Partido Demócrata. Lo que no tiene discusión es que estas barbaridades, estos escándalos, que a cualquier persona decente la hundirían y la apartarían de la carrera institucional, a este salvaje le sirven como arma electoral o para recoger fondos. De puta pena o cosa parecida.

Me parece peligroso

Pero ojo, en medio de sus quejas, que casi siempre suelen ser barbaridades, ha dicho algo que me parece peligroso. Me refiero a que ha solicitado que toda esta historia de abuso sexual no se publique ni se dé a conocer porque forma parte de la intimidad a la que tiene derecho. Y es cierto. Cualquier persona y los presidentes también, aunque sean de EEUU, tienen el derecho individual a la intimidad de su vida privada. Claro que sí. Pero también es evidente que cualquier persona que se presenta a unas elecciones políticas, a ocupar un cargo público de representación, que la votan… tiene ciertas responsabilidades que debe conocer. Y una de ellas, como decía un destacado pensador político, «es que no pueden reclamar el mismo grado de amplitud del derecho a la intimidad, a la privacidad, porque un mayor poder comporta mayor responsabilidad y menos libertad para esconderse».

Y es que, en buena lógica y además con razón, cuando hablamos de representantes políticos, son y deben ser las exigencias o las necesidades del espacio democrático las que deben determinar sus derechos o obligaciones respecto de la intimidad de la vida privada. Solo faltaba que en un mundo en el que en más de una ocasión tenemos democracia sin política (sin participación ciudadana ni diálogo social) y política sin mucha ética, ahora tuviéramos que soportar política sin la transparencia necesaria.

Analista político