Igualdad e igualitarismo

Hombre y mujer los creó… y vio que era bueno». Ya el Génesis da una explicación alegórica de la necesidad de la complementariedad entre los dos sexos, sí, dos únicamente: hombre y mujer.

Pero como esto ocurre por naturaleza, y lo que es natural no le gusta a los progres, va a ser necesario deconstruir los sexos (géneros dicen ellos), para ver si así los niños juegan con muñecas forzadamente y las niñas con coches y balones forzosamente --lo que no tendría gran importancia--, si no fuera por imposición o, cuánto menos, manipulación de personas.

He aquí la perversidad del igualitarismo, destruir a la persona para hacer de ella un juguete, alguien a merced de lo que dicte la corriente común, el pensamiento único impuesto por lobbys. Corriente común que por supuesto es impulsada por la Agenda 2030 cual si fuera un totalitarismo. Nada es verdad ni es mentira, salvo lo que yo diga. ¿Y por qué? Porque soy la autoridad. ¿Le parece poco?

Hoy la autoridad se confunde con el poder ejecutivo. Tengo un cargo de gobierno, luego tengo autoridad para decir lo que está bien y mal, o para crear una corriente ideológica y denostar otra, performando así el futuro. El socialcomunismo es un golpe de estado a cámara lenta. En otras épocas habría sido sangriento, como en la revolución bolchevique de 1917 o como en la Cuba de Castro.

So capa de igualdad y libertad, nos coartan imponiendo una forma de ser, pensar y actuar, el igualitarismo. Solo cabe una postura de rebelión activa: nadie, porque soy libre, me va a imponer cómo y dónde educar a mis hijos, con qué tienen que jugar, cómo tienen que vestir.

Hoy, quizás más que nunca, tenemos que gritar ¡libertad! Vox ha venido para decirle a esas políticas sectarias de izquierda que no pisotearán la libertad de educación que los padres tienen respecto a sus hijos.

Cuando esté Vox en el Ayuntamiento, en lo que de nosotros dependa, no se enseñará historia con memoria o sin memoria, y mucho menos materias que adoctrinan y pervierten a niños. Se enseñará la verdad.

Candidato de Vox a la alcaldía de Castellón