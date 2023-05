Es el momento

Como he repetido en mil y una ocasiones, me siento orgulloso de haber nacido y haberme criado en un barrio de Castellón, San Agustín y San Marcos. Desde joven, mis padres me inculcaron valores como la humildad y el esfuerzo que me han servido todos estos años.

Mis vecinos, de los que he aprendido mucho estos años al frente de la Asociación de Vecinos San Agustín y San Marcos primero y de la Federación Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castellón después, han sido los que me han dado fuerzas para no rendirme. Y luchar en forma de reivindicaciones como el Barranco del Sol. Una lucha incansable de los vecinos, que son los auténticos valedores del proyecto. Vecinos que nos hemos manifestado y reunido con las administraciones. Vecinos que día a día padecen las aguas que bajan por allí cuando llueve. Vecinos que me han dado fuerzas y ayudado a reivindicar.

Vecinos, vosotros sois los auténticos ejecutores de la obra cuando se haga.

Reivindicaciones justas. Y justas cuando nos referimos a la avenida Castell Vell, una propuesta de mejora de la movilidad con un diseño propuesto por la AAVV San Agustín y San Marcos y donde propusimos al Ayuntamiento una única rotonda. Y de lo que se propuso a lo que luego fue, tenía una gran diferencia, con dos minirotondas que empeoraron la movilidad y que, al menos, desde el Ayuntamiento reconocieron que eran una chapuza. Como siempre he dicho, hay que escuchar a las asociaciones de vecinos a través de sus gentes. Ellos son los que realmente saben y conocen los problemas reales de su zona para que no ocurran casos como el comentado en el que se tiene que hacer la obra varias veces.

La candidata a la alcaldía por el Partido Popular, Begoña Carrasco, me propuso ir en su lista como independiente. Con un proyecto y con una faena encomendada, que no era otra que poner en valor los barrios y las asociaciones de vecinos de nuestra ciudad. Devolver la voz de las asociaciones. Una voz que se fue apagando y desapareciendo del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento que ha estado más de un año sin reunirse por falta de quórum y falta de ilusión.

Peticiones enquistadas en las juntas de distrito y que, acta tras acta, venían repitiéndose las mismas propuestas.

Tras pensarlo, dije sí. Sí a que los barrios se vean adecentados y que no haya ciudadanos de primera y de segunda o tercera en el mejor de los casos. Sí a que las asociaciones de vecinos tengan voz y puedan devolver el quórum a los Consejos de Participación Ciudadana y Juntas de Distrito con sus propuestas de mejora. Sí a que a las comisiones de fiestas y asociaciones se les facilite el organizar festejos y se eliminen trabas burocráticas y que no se tarde en pagar las subvenciones de fiestas para que no se asfixien como ahora que llevan sin cobrar (ni ser valoradas) las subvenciones del 2022, y algunas de ellas las del 2021. Sí a poner en valor las fiestas de los barrios y no sólo con la difusión, sino apostando por ellas en forma de incremento de servicios como la limpieza, seguridad o el transporte que haría que los jóvenes de nuestra ciudad no tengan que coger el vehículo para irse a los municipios colindantes y se queden en Castellón en las fiestas de nuestros barrios.

Sí a poner en marcha la ordenanza de limpieza de solares que propusimos hace más de 6 años desde Coasveca para que a los dueños de dichos solares se les eximiera del pago de los impuestos correspondientes y a cambio se le ceda el solar al Ayuntamiento para utilizarlo como parkings disuasorios y huertos urbanos en las zonas afectadas. Sí a poner en marcha la tarjeta verde para que la gente que recicle de forma correcta se vea beneficiada en forma de descuento el recibo de la basura.

Como veis, son propuestas que os he ido indicando e incluyendo en muchos de mis artículos y reivindicaciones porque salían de los vecinos. Propuestas que se han incluido en el programa electoral de la candidata Begoña Carrasco, porque más que mi persona, quería el contenido.

Ya para finalizar quiero animar a los vecinos que a partir de ahora darán un paso al frente a dirigir la AAVV San Agustín y San Marcos y Coasveca, para decirles que me tendrán para cuando me necesiten, porque me acuerdo de dónde vengo. Muchas gracias, vecinos. No os olvidaré.

Expresidente de Coasveca y expresidente de la AAVV San Agustín y San Marcos