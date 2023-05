A la Vall d’Uixó, Tania

Querid@ lector/@, el día 28 de mayo son las municipales y en la Vall d’Uixó votaré a Tania Baños, al PSPV-PSOE. ¡Sí! ¡No les miento! Me crie en una casa de trabajadores de la empresa Segarra y en ese ámbito y tiempo viví lo que suponía la defensa de las libertades democráticas y, posiblemente por eso, empecé a considerar la política como el poder al alcance de los que no tienen poder, como un corrector de la injusticia y un impulsor de la igualdad, de la emancipación ciudadana. Lo otro era y es la derecha, a la que le preocupa más el poder que la democracia y el bien común y, casi siempre suele ir a lo particular y, si te descuidas, destruye lo público.

Pero bueno, centrándome en el 2023 y en la Vall, además de lo dicho sobre la derecha quiero dejar constancia de que no votaré al PP porque en un mundo complejo y lleno de incertidumbres como el que vivimos, no tiene sentido votar a un candidato que no es referencia social y política contrastada y, encima, presenta un programa que por generalista y falta de concreción de medidas (todo es impulsaremos, apostaremos, aplicaremos…) denota desconocimiento de la realidad y falta de compromiso.

Aprender cobrando

No es momento para que los que tienen que decidir sobre nuestro futuro vengan a aprender cobrando. En contraposición, podría aclarar mi voto en positivo a favor de Tania por su conocimiento de la realidad y por sus propuestas concretas y a la medida de las necesidades de la Vall, pero no lo haré. Prefiero decir que la votaré por aquello que la define y es la esencia pura de su quehacer diario, lo que la señala como diferente y necesaria y que, por circunstancias que desconozco, no aparece como punto prioritario en el programa callejero que se reparte: me refiero a su forma de gobernar desde la participación democrática, con permanente diálogo con personas, colectivos, barrios… Circunstancia que amplía los sujetos legitimados para protagonizar la política y ayuda a conocer los problemas y las soluciones, a configurar la auténtica agenda política. A la Vall d’Uixó, Tania.

Analista político