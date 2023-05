El 28 de maig, la gent de Castelló hem de prendre una decisió que marcarà el futur de la ciutat. Hem de decidir, senyores i senyors lectors, si volem tornar a l’època de la corrupció i les retallades en serveis públics de la dreta, quan tancaven escoles, denegaven el medicament per a l’hepatitis C o negaven el dret a la dependència, o si volem donar un nou impuls a les polítiques progressistes que ens fan avançar en drets, serveis i oportunitats.

Castelló i el Grau ha de tenir un nou impuls en les polítiques progressistes per consolidar els drets, els serveis i les oportunitats a la nostra ciutat, és així, i amb diàleg, com es transforma i es fa avançar Castelló. I els ho explique, amb algunes de les mesures del que volem fer. En educació, seguirem dignificant aules amb un nou pla Edificant per millorar altres set escoles; en sanitat, reforçarem l’atenció primària amb més professionals; en mobilitat, apostem per un transport públic fàcil i còmode amb horaris actualitzats i a temps real, i per arribar a 100 km de carril bici segurs.

Marca esportiva potent

En esports, impulsarem una marca esportiva potent, L'Esport mou Castelló, per atraure inversions; en emergència climàtica, volem començar pel sostre i instal·lar plaques solars a tots els edificis públics; i en ocupació, donarem un nou impuls a l’FP i donar resposta a les necessitats dels diferents sectors, per exemple amb el nou centre per a FP marítim-pesquera al Grau.

I tot açò només serà possible amb Compromís, perquè som la força política de Castelló, la que ens preocupa el que li passa a la gent d’ací. Així ho hem demostrat aquestos anys i així ho continuarem fent si la ciutadania confia en nosaltres. Compromís som la garantia per a fer realitat aquest nou impuls que necessita el govern de Castelló i el Grau. Per tot el que importa.

Candidat de Compromís per Castelló a l’alcaldia de Castelló