Amb vosaltres fins a la fi del món

L’Ascensió fa de pont entre la Resurrecció de Jesús i la Pentecosta, formant una unitat indivisible. Lluc acaba el primer volum de la seva obra (l’evangeli) on parla de tot el que Jesús va fer i ensenyar fins al dia que fou endut al cel i comença el segon volum (Fets d’Apòstols) amb el mateix triple encàrrec de Jesús als deixebles: «No us allunyeu de Jerusalem», meta del camí terrenal de Jesús; «Espereu la promesa del Pare; Jo us enviaré el do que el Pare ha promès». Tot i la decebedora darrera pregunta dels deixebles («Senyor, restablireu ara la reialesa d’Israel?»), Jesús els confirma en la missió: «Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem i fins als límits més llunyans de la terra». És l’encàrrec que celebrarem en Pentecosta.

Déu puja enmig d’aclamacions; al so dels corns puja el Senyor: l’antífona del Salm Responsorial expressa la veritat teològica de què Jesús, acomplerta la seva missió d’Encarnació a la terra, fou endut al cel retornant a la intimitat trinitària. L’exaltació de Crist és descrita amb elements d’escenografia apocalíptica i ambientació cosmològica (s’enlairà, un núvol se l’endugué…). Aquest final de l’evangeli segons Mateu és com el kerigma de la missió que el Ressuscitat confia als seus deixebles. Els Onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. Recordem que en clarejar el matí del diumenge de Pasqua l’àngel del Senyor encomanà a Maria Magdalena i l‘altra Maria que diguessin als deixebles: «Jesús, el Crucificat, ha ressuscitat d’entre els morts i anirà davant vostre a Galilea. Allí el veureu» (Mt 28,7). I sempre amb la garantia promesa per Jesús: «Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món». Perquè l’Ascensió del Senyor al cel no indica el seu allunyament: s’ha quedat amb nosaltres. Gaudim de la seva presencia i siguem-ne testimonis engrescadors nodrits amb la força de l’Eucaristia. Administrador diocesà de Tortosa