Los barrios votan

El 28M tenemos una cita crucial con las urnas. Nos jugamos seguir avanzando en Castelló en derechos y transformaciones sociales o retroceder. El regreso de la derecha supondría una precarización del empleo, recortes en servicios públicos y el abandono de los barrios. Desde Podem-Esquerra Unida de Castelló apelamos a los barrios, a las familias trabajadoras, para que acudan a votar en masa el domingo. Que voten por sus derechos, por seguir mejorando sus condiciones laborales, continuar rehabilitando sus barrios y potenciar los servicios públicos.

Con solo dos concejales, en este mandato desde Podem-EU hemos logrado de los fondos europeos 17 millones para la rehabilitación de edificios, una inversión que se dirigirá a barrios populares por nuestra sensibilidad social. Hemos creado una Oficina de la Energía para ayudar a los hogares a reducir su factura de la luz y el gas. Ahora pedimos aumentar nuestra representación en el Ayuntamiento para acelerar en un próximo Gobierno de izquierdas las medidas más transformadoras que necesita la ciudad.

No todos los políticos somos iguales. En Podem-EU no tenemos ningún caso de corrupción, no debemos nada a los bancos, y somos y compartimos los anhelos de los barrios. Somos como vosotras y vosotros. La libertad que pregona la derecha solo favorece a los fondos buitre y grandes multinacionales, perjudica a las trabajadoras y trabajadores y pone en riesgo la convivencia.

Desde Podem-EU Castelló apostamos por seguir impulsando una ciudad cuidadora, con servicios esenciales gratuitos como dentista, óptica o actividades extraescolares. Por una ciudad habitable que regula el precio del alquiler. Por una ciudad con una economía democrática, que apoya a su pequeño comercio y a la economía con impacto social y verde. Por una ciudad participativa, con centros cívicos en cada distrito. Por una ciudad sostenible, con más zonas verdes, transporte público gratuito, con energía renovable y mercados agroecológicos de venta directa.

