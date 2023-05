Brindis al sol

Es lo que parece, cuando llegan unas elecciones. Los que están, lo hacen súper bien, y los que quieren estar, lo van a hacer mucho mejor, con propuestas que se parecen más al título de este artículo, que a la realidad o los antecedentes. Ahora, todos tienen las soluciones, esas que cuando estuvieron en el gobierno no realizaron, como la financiación autonómica, la mejora de la financiación en nuestra provincia, incluso el Corredor Mediterráneo. ¿Qué pasa? ¿Que si entran ahora se va a solucionar todo? Habría que hacer como dijo Feijóo en su momento, ponerlo por escrito, y el que no cumpla, que se retire. Eso, evidentemente no lo va a hacer nadie, ni el mismo Feijóo, ya que seguro que ni se acuerda.

Es una campaña típica, con sus promesas, propuestas y demás, pero me estaba gustando porque parecía que, en general, se hablaba de aquí. Pero hemos vuelto a las andadas, ha salido el tema de ETA, con la candidatura de Bildu. Mi gozo en un pozo, cualquier día hablarán de los independes, un tema recurrente cuando no se tienen propuestas que afecten a la ciudadanía. El otro tema estrella es el sanchismo. Denominación utilizada por la derecha política para basar su campaña electoral, cuando realmente deberían fijarse en los temas domésticos, ya que si hablamos de modificación de la Reforma Laboral, el Salario Mínimo Interprofesional y el Sistema de Pensiones, van a tener que explicar por qué no lo apoyaron. Así que dejemos el sanchismo, que ya llegará su momento, y vamos a hablar de nuestro territorio. Y para hablar, hacen falta interlocutores. Esto viene a cuento de que en UGT hemos recibido la visita de tres formaciones políticas, PSOE, Compromís y Unidas Podemos, a petición de estos partidos para conocer cuáles son nuestras propuestas cara a los próximos comicios, cosa lógica teniendo en cuenta que UGT es el primer sindicato a nivel provincial, con más del 41% de los delegados totales. Y les trasladamos lo que les preocupa a los trabajadores y trabajadoras, y a los pensionistas, y a las mujeres, y a los/as jóvenes, y a las comarcas del interior…, a la ciudadanía en general. Los partidos que no nos llamaron, será porque lo tienen claro, digo yo. Evidentemente, el tema que más nos ocupa y preocupa es el empleo y como tal, queremos hacer mención expresa de CastellóCREA, que se creó en 2010, pero hasta el 2016 no tuvo ninguna notoriedad. De hecho, el presupuesto del 2015 al 2022 se ha multiplicado por cinco, demostrando el interés que tanto el Ayuntamiento, como los integrantes del pacto por el empleo, entre los que se encuentra UGT, tenemos en este proyecto, más bien realidad. Y como muestra, el reciente Congreso Asamblea Nacional de la Red Retos, en el cual se puso de manifiesto las actuaciones de CastellóCREA y notamos la impresión que causaba en todos los presentes, miembros de diferentes administraciones y colores políticos. Evidentemente, nos sentimos orgullosos, cuando somos conscientes del trabajo que desarrolla el personal, lo vemos día a día. A partir del 29, desde UGT seguiremos apostando por el empleo a nivel local, provincial y autonómico, esté quien esté. Secretario General de UGT Comarques de Castelló