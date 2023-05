Nos van a oír

Si tienes menos de 30 años y vives en España, hay una mala noticia que darte: eres joven. Eres joven y eso supone el doble de paro, la mitad de salario, la imposibilidad de acceso a la vivienda, la incertidumbre estructural de no saber si en algún momento tu suerte cambiará.

Algunas personas les llaman la generación de cristal porque protestan, porque se quejan, porque no se conforman.

No nos confundamos, con alquileres que suponen el 80% de los salarios aunque recientemente se ha abierto la convocatoria del bono joven del alquiler 2023 y CCOO valora positivamente que se den ayudas que favorezcan el acceso a la vivienda digna de las personas jóvenes, todavía continuamos pensando que no es suficiente y que la solución a los problemas de la vivienda han de pasar por la regulación de los precios e invertir en un parque público de vivienda.

Tampoco nos confundamos con jornadas ilegales que nadie les paga. No se conforman con trabajos estacionales de verano donde realizan horas extras que no son remuneradas como tales. La juventud quiere trabajos y salarios dignos que les permitan tener un proyecto de vida. Según los datos de paro del pasado mes de abril se observa una concentración del desempleo entre los mayores de 25 años, quienes absorben el 93,8% del paro. Para reducir estos datos, la juventud debe organizarse dentro del trabajo porque deben entender que los problemas en los centros de trabajo no afectan a una única persona si no a todo el equipo del centro. El valor del sindicato no es lo que sabemos de contratación, políticas de juventud o salario. En una sociedad individualista y un sistema que aboca a la competencia egoísta, deben elegir la lucha colectiva, la justicia social y el sindicalismo de clase.

La juventud tampoco se conforma con los precios de acceso a los estudios.

No se conforman con una vida precaria y un futuro incierto que les hace líderes en consumo de ansiolíticos.

No se conforman con todos estos problemas, y por todo ello, Comisiones Obreras lanza una campaña a nivel estatal para escuchar a la juventud, bajo el lema Nos van a oír. En nuestra provincia, concretamente en Castellón está prevista una asamblea para el mes de julio, recogiendo las propuestas y aportaciones de la juventud para elaborar con ellas un decálogo de medidas: 10 temas para un futuro digno: educación, vivienda, empleo… Dignos. Hay más información sobre la campaña en nuestra página web https://nosvanaoir.es/ y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.

La juventud es el futuro y deben organizarse en la lucha por los derechos, para ello la información es clave para poder defender lo que es suyo, sus derechos laborales. Queremos escuchar a las personas jóvenes y darles las herramientas necesarias para construir un futuro digno dentro de la sociedad. Por todo ello, si tienes menos de 30 años, eres joven y te esperamos en nuestra asamblea Nos van a oír.

Responsable de juventud de la UI CCOO Comarques del Nord