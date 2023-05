Prometer viviendas es gratis

Pedro Sánchez aseguró en su mitin del PSOE en Valencia que destinaría 50.000 viviendas de la Sareb para alquilar «a precio asequible». El pequeño problema es que el paquete de viviendas actual de la Sareb es de 45.000, la mitad en construcción, muchas en pésimo estado o en zonas sin demanda, además habrá que expropiarlas y pagarlas. Anuncia la construcción de 15.000 en solares de la entidad, pero no dice cuándo. Eso sí, las que están okupadas las regularizarán con un llamado alquiler social a costa de todos.

Ciertamente tenemos un ridículo parque de vivienda pública del 3% frente al 9% de media europea y al 20% de alguno de nuestros países vecinos. Los partidos políticos no han hecho casi nada y Sánchez nada en 5 años, solo anuncios banales. Antes el malísimo Franco había construido 4 millones de viviendas sociales, si lo hizo el dictador, podrían hacerlo los demócratas. Al día siguiente anunció otras 43.000 viviendas en alquiler financiadas con una línea ICO. Y al poco 20.000 más en terrenos militares que tendrá que comprar. En 2021 ya había prometido 100.000 viviendas, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, había anunciado 43.000. Y otros ministros 100.000 más. Sumando unas y otras llevan 770.000 prometidas, 0 ejecutadas, una indignidad más de la clase política. Mucha demagogia preelectoral. Todo a largo plazo, cuando muy probablemente no esté en el poder, con lo cual será esta una más de sus promesas incumplidas o mentiras. En lugar de construir aprueba la nefasta ley de vivienda estatal en línea con las leyes comunistas del gobierno, protegiendo a los okupas, atacando la propiedad privada y desde luego no abarata los alquileres, prácticamente los bloquea y la seguridad jurídica al garete.

Notario y doctor en Derecho