Som espectadors involuntaris de la irredempta idea retratada per Goya en el conegut quadre de la renya. En ell, dos homes fan un duel a garrotades enfonsats en el fang. Una metàfora de les dos espanyes que al Partit Popular li va que ni pintat –mai més ben dit--. Davant d’una manca de credibilitat, de projectes i propostes creïbles, enfonsat en el fang de la corrupció i la mentida, promou enfrontaments mitjançant causes alienes a les verdaderes necessitats de la societat, com ara el tema dels exmilitants d’ETA.

Diuen els sociòlegs: estem davant d’una societat d’analfabets funcionals, que saben llegir i escriure però no apleguen al nivell de la comprensió. Quina credibilitat pot tenir el PP, que cada vegada que ha manat ens ha enganyat i ensorrat més i més en la corrupció i la restricció de drets i llibertats?

Tots els problemes actuals, sobre la insuficiència de funcionaris de la cosa pública, com metges, mestres, administració pública de tot tipus, policia, i demés professionals, són conseqüència de la prohibició de contractació i ocupació de places vacants ordenada pel Partit Popular des de 2011. En l’any 1996 va eliminar la prevenció legal de no poder construir en llocs cremats per evitar els incendis provocats en benefici de l’especulació urbanística –cas costes d’Orpesa--. El 2004 va mantenir la mentida de l’atemptat islamista d’Atocha dient que era ETA; al 2003 ens va vendre la guerra d’Iraq recolzant-se en una falsedat.

Vertaders mestres

En la corrupció són vertaders mestres: 12 dels 14 ministres d’Aznar foren imputats per corrupció; al País Valencià de moment hi han 12 condemnats i 58 imputats. Baixar impostos: des de 2011 fins 2019 el PP va pujar i establir nous impostos. A les eleccions va afirmar que els baixaria o els llevaria. Va establir, entre altres, una amnistia fiscal a les grans fortunes; un gravamen per a les rentes de treball; una tarifa progressiva per a l’estalvi; huit figures tributaries al sector elèctric que pagarem nosaltres; l’impost sobre els premis de loteria; va pujar l’IRPF; el de societats; l’IVA; l’IBI; l’Impost del Patrimoni, o els de la gasolina o medi ambient. Congelació de les pensions, pèrdua de poder adquisitiu dels jubilats, funcionaris i treballadors en general; la facilitat de desnonaments de treballadors; els mils de milions a la banca; la corrupció sistèmica. I a pesar de la corrupció, les mentides flagrants, les pujades d’impostos, les pèrdues d’ingressos, etc... encara els voleu votar? Deuria ser delicte fer promeses que no es poden complir.

A la ciutat de Castelló en els últims huit anys amb algun error, ha fet més i amb honradesa la coalició de partits anomenada pacte de Fadrell que el Partit Popular en més de dos dècades que va estar al front de l’alcaldia.

Llicenciat en Dret