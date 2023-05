Un prólogo impensable

Hace un año, mi querido amigo y maestro, José Mª Arquimbau, me motivó a escribir un prólogo para el libro del centenario del Club Deportivo Castellón. Cuando, preso de la preocupación, se lo comenté al también comentarista deportivo Eduardo Mas, otro entrañable compañero en las tareas informativas y asimismo amigo, este no pudo contener una carcajada:

"Lo harás bien, Tonico", me dijo, levantándome la moral, sin dejar de reír, "aunque tú lo más redondo que has visto en esta vida es una pastilla de chocolate. Llévalo a tu terreno", me aconsejó. Y la verdad es que tenía razón. En ello coincidió con su colega, que fue mi mentor en las lides informativas del micrófono. A ambos hice caso. De hecho, he de confesar que me honró y me satisfizo el encargo, aunque Dios no haya puesto en mis afectividades más cordiales el entusiasmo futbolero; bien al contrario de lo que sucede con mi hijo Toni, aficionado impenitente y entusiasta, que hasta lleva a cabo comentarios radiotelevisivos sobre los encuentros del equipo orellut.

Historia de nuestro pueblo

A la fin y a la postre, el Club Deportivo Castellón es historia, felizmente viva y palpitante de nuestro pueblo. No se puede hacer el relato del pasado y el presente de la ciudad sin hacer referencias al equipo del Sequiol y Castalia. Y como el movimiento se demuestra andando, diré que cuando tuve el honor de redactar la Crónica de Castellón, por encargo municipal, no me azoré en escribir pormenores del devenir del principal referente del balompié local. Era preciso. El club es un tótem más de ese panorama entrañable, algo así como el Campanar, la ermita de la Magdalena, la Farola, la Panderola o el Rotllo i canya. De verdad, me siento feliz. Espero haber acertado.

Cronista oficial de Castelló