Garantia d’un govern d'esquerres

Queden només quatre dies per decidir el nostre futur diumenge. Som totes conscients que un grapat de vots decidirà el resultat i la possibilitat d’aconseguir una nova majoria progressista al País Valencià o tornar al temps de les retallades i la corrupció. Decidim entre enfortir els servies públics o debilitar-los; entre donar un nou impuls a la sanitat perquè ens atenguen a totes ràpid i bé o que es degrade encara més el principal instrument al servei de la igualtat entre rics i pobres; entre seguir sent el territori que més ocupació i estabilitat econòmica ha generat de tot l’Estat o tornar als temps de l’economia en B, els acomiadaments i els amiguitos del alma.

Som conscients que, tot i que hem fet molt, encara queda molt per fer. Cal un govern encara més ambiciós. Cada vot a Joan Baldoví farà possible un nou impuls en sanitat, en educació, en habitatge, en ocupació i en lluita contra el canvi climàtic. Un nou impuls a tot allò que importa posant solucions als problemes reals de la gent de cada poble i de cada barri de Castelló. El vot a Compromís és un vot segur. Un vot amb garantia.

Drets i oportunitats

Si eres una persona d’esquerres i encara estàs dubtant (hages votat el que hages votat en el passat); si vols seguir avançant en drets i oportunitats per a totes i tots; si eres feminista i vols impedir que un condemnat per violència masclista, com el candidat de Vox, forme part del proper govern; si tu també vols lluitar per millors condicions i salaris per als treballadors i treballadores; si vols barrar-li el pas als que ens robaven a mans plenes mentre ens retallaven als més vulnerables... Compromís som la garantia que el teu vot, amb tota seguretat, obtindrà representació a les Corts. Som la garantia per a guanyar-li a la dreta.

Cap de llista de Compromís a Les Corts per Castelló